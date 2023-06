Radiosendung erinnert an Pater Florian von Bayern

Eine Radiosendung am Sonntag erinnert an eine im vergangenen Jahr verstorbenen Missionsbenediktiner von St. Ottilien.

"Prinz, Missionar und Pädagoge" lautet der Titel der nächsten Folge der Reihe "Katholische Welt" am Sonntag, 18. Juni, von 8.05 bis 8.30 Uhr in Bayern 2. Die Sendung von Corinna Mühlstedt erinnert an den im vergangenen Jahr verstorbenen Pater Florian Prinz von Bayern, der als Missionsbenediktiner von St. Ottilien in Kenia tätig war.

Auf der Suche nach Glück strömen alljährlich Zigtausende junge Kenianer aus den armen ländlichen Regionen in die großen Städte und enden in Slums. Die Herausforderung ist enorm: Wie kann man diese Jugendlichen motivieren, ihr traditionelles Leben zu schätzen und ihnen zugleich einen Anschluss an die moderne Welt ermöglichen?

Bildung soll junge Menschen in armen Regionen motivieren

Die Antwort heißt "Bildung", meinte Pater Florian, geborener Franz-Josef Prinz von Bayern und Urenkel des letzten bayerischen Königs Ludwig III. Der Missionar aus Bayern lebte in einer trockenen Wüstengegend im äußersten Norden Kenias unter Nomadenstämmen und entwickelte dort ein Bildungsprojekt, das es Kindern ermöglicht, Tradition und Moderne zu verbinden.

Als Pater Florian im Juni 2022 starb, fürchteten viele, die von ihm aufgebaute Missionsstation in Illeret am Turkana-See sei am Ende. Doch seine Familie setzt sein Lebenswerk zusammen mit den Missionsbenediktinern fort. Die Sendung erzähle von einem außergewöhnlichen Menschen und von einem faszinierenden Modellprojekt, das Brücken der Hoffnung zwischen den Kulturen baut, heißt es in einer Mitteilung. (AZ)

