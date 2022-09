Schülerblasorchester aus St. Ottilien spielt wieder in New York

Das Schülerblasorchester St. Ottilien reist nach New York. Wie es dort bei der Steuben-Parade am Samstag den Ton angibt.

Wenn über 70 Musiker des Schülerblasorchesters (SBO) im Spätsommer musizierend und im Gleichschritt durch das Klosterdorf marschieren, wissen Insider, dass wieder einmal die große Reise nach New York ansteht. Und dieses Mal wird dem Orchester und dessen Dirigenten Hans-Günter Schwanzer bei der Steuben-Parade eine ganz besondere Ehre zuteil.

Die Marschgabel rutscht am Unterarm, der Abstand vor und neben den Musikerkollegen ist noch nicht exakt und die Luft muss nicht nur zum Spielen des Instruments reichen, sondern auch noch, um stramm zu marschieren. Die Marschprobe am Wochenende, bei der die Musiker den Klosterweiher, Kuhstall und Emminger Hof umrundeten, verlief aber schon viel besser als vor einigen Wochen.

Warum für die Steuben-Parade die US-Hymne besonders gut sitzen muss

Vier Jahre ist es her, seit das SBO zuletzt auf große Reise nach New York ging. Und wie bei jeder Reise gibt es auch diesmal wieder Schüler, die noch nie dabei waren, aber von den Älteren legendäre Geschichten gehört haben. Immerhin eine Konstante gibt es: Ein paar Musikstücke gehören zum festen Repertoire, wie zum Beispiel der von einer Gesangseinlage begleitete Bozner Bergsteigermarsch, der Weiß-Blau- oder der Ruez-Marsch.

Eines muss heuer aber besonders sitzen: die amerikanische Nationalhymne. „In diesem Jahr wird uns die besondere Ehre zuteil, als „Lead Band“ die Steuben-Parade anführen zu dürfen“ berichtet der Dirigent Hans-Günter Schwanzer wenige Stunden vor der Abflug nach New York. „In dieser Funktion lösen wir das Orchester des New York Police Department ab und dürfen im Anschluss an der Ehrentribüne noch die beiden Nationalhymnen spielen“, so der Dirigent, der zum neunten Mal mit dem SBO zum „Big Apple“ reist. Offensichtlich haben die oberbayerischen Musiker beim vergangenen Auftritt im Jahr 2018 als mitgliederstärkstes und natürlich fesch uniformiertes Orchester einen hervorragenden Eindruck hinterlassen.

Auch zwei Konzerte spielt das Schülerblasorchester in New York

Auf dem Programm stehen zwei Konzerte am Mädchen-College der Erzdiözese New York und die musikalische Begleitung des Parade-Eröffnungsgottesdienstes in der St. Patricks Cathedral. Eine kleine Abordnung wurde auch eingeladen, am Vorabend der Steuben-Parade bei einem Gala-Bankett zu spielen. Spekuliert wird, ob es auch heuer wieder gelingt, ein spontanes Konzert auf dem berühmten Times Square zu spielen. „Mit meiner Schwester Eva bin ich zum ersten Mal dabei und freu mich schon sehr auf die berühmte Stadt“, so Lilly Bauer aus Kottgeisering.

Die Steuben-Parade erinnert an den aus Magdeburg stammenden General Friedrich Wilhelm von Steuben (1730-1794). Er reorganisierte im Unabhängigkeitskrieg die amerikanische Armee. Die Steuben-Parade, die von deutschstämmigen Amerikanern erstmals 1957 veranstaltet wurde, findet immer am dritten Samstag im September statt.