St. Ottilien: Ein Kloster mit drei Äbten

Die Mönchsgemeinschaft von St. Ottilien hat derzeit drei Äbte in unterschiedlichen Funktionen: Jeremias Schröder als Abtprimas der Benediktiner in Rom, Erzabt Wolfgang als Hausoberer der 76 Mönche in St. Ottilien und der Mitte Januar neu gewählte Abtpräses Javier Aparicio Suarez, der an der Spitze der weltweit tätigen Kongregation steht. Nach seiner Wahl und der Abtbenediktion in Korea wurde Abt Javier am Sonntag in einem feierlichen Gottesdienst in St. Ottilien in sein neues Amt eingeführt.

Am Gottesdienst nahmen seine Familie und Freunde aus Spanien, Ordensleute und Äbte aus der Schweiz, Österreich, Großbritannien und Italien sowie die Oblaten der Erzabtei teil. Die musikalischen Beiträge seiner Mitbrüder aus Tansania, Kenia, Tirol und St. Ottilien zeigten die vielfältigen Verbindungen, die im Abtpräses und damit in St. Ottilien zusammenlaufen, meldet die Erzabtei. Abtprimas Jeremias Schröder stellte seinen Nachfolger vor, dem Erzabt Wolfgang Kraft, Tiefe und Ausdauer für seine beiden Hauptaufgaben wünschte: die Förderung der Einheit in der internationalen Gemeinschaft der Klöster und die Mission. Darunter versteht Abt Javier, dass er und seine Mitbrüder den Menschen im Umfeld der vielen Klöster weltweit von Gott erzählen, den Menschen zuhören und dort helfen, wo es am nötigsten ist: in Krankenhäusern, in Schulen und mit Ausbildungsplätzen und durch den Erhalt und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen.

Seit 2004 gehört der aus Nordspanien stammende Abt Javier zur Mönchsgemeinschaft von St. Ottilien. Er war Oberer im spanischen Kloster Rabanal am Jakobsweg und ist seit 2001 in der Leitung der Kongregation in St. Ottilien tätig. Als Präses vertritt er den Klosterverband nach außen und ist zuständig für Angelegenheiten, die die gesamte Kongregation - derzeit über 1000 Mönche in 55 Klöstern - betreffen. Ein Viertel der Mönche sind heute Europäer, mehr als die Hälfte Afrikaner. Abtpräses Javier wurde für eine Amtszeit von acht Jahren gewählt. Danach ist eine weitere Amtszeit von vier Jahren möglich. (AZ)