St. Ottilien feiert 120. Jubiläum der Weihe der Klosterkirche

Vor 120 Jahren konnten die Missionsbenediktiner von St. Ottilien ihre Klosterkirche weihen. Ein Blick in die Chronik des Kirchenbaus.

Am 29. Juni jährt sich zum 120. Mal der Tag der Weihe der Klosterkirche in St. Ottilien. Schon der Gründer des Klosters, Pater Andreas Amrhein, war mit ersten Planungen zum Bau der Klosterkirche beschäftigt. Für das 1887 gegründete und stark wachsende St. Ottilien musste aber zuerst Wohnraum geschaffen werden, um Mönchen, Schwestern, Schülern und weiteren Bewohnern ein klösterliches Obdach zu geben. Nach dem Rücktritt des Gründers und der Ernennung von Abt Ildefons Schober zum zweiten Generalsuperior nahmen die Planungen zum Kirchenbau erheblich Fahrt auf.

Als Bauherr entschied sich Abt Ildefons für den Bau einer Klosterkirche mit dem damals sehr populären Herz-Jesu-Patrozinium, obwohl bis dahin die Verehrung der Muttergottes prägend gewesen war. Bei der Suche nach einem Architekten zur Ausarbeitung der Pläne, die auf Skizzen von Bruder Clemens Kleiner aus dem Kloster Emaus in Prag basierten, fiel die Wahl auf den jungen Hans Schurr. Er hatte kurz zuvor (1892) die Paulskirche in München erbaut. Am 1. Mai 1897 war Baubeginn. Frater Paulus Sauter fungierte als Technischer Leiter, später sollte ihn der Ingenieur Engelbert Schnell von Tutzing ablösen.

Die Fuhrleute konnten sich beim Kirchenbau jeden Tag eine Maß Bier verdienen

Wie schon bei früheren Großbauten wurden auch für den Kirchenbau italienische und Tiroler Gastarbeiter angeheuert. Die Fuhrdienste, die Tausende von Steinen zur Baustelle transportierten, übernahmen Bauern aus den benachbarten Dörfern. Zur Mittagszeit standen die Fuhrwerke im Ökonomiehof, wo für die Pferde ein Fütterungsplatz eingerichtet war. Die Arbeit war nicht ganz für Gottes Lohn, denn jedem Fuhrmann stand eine Maß Freibier zu, die in der Gaststätte ausgegeben wurde. Nach vier Monaten, am 1. August, fand die Grundsteinlegung durch den Apostolischen Nuntius Dr. Benedetto Lorenzelli statt. Auf einem provisorischen Altar feierte er ein Hochamt und segnete den Grundstein, der in den nordwestlichen Vierungspfeiler, den Johannespfeiler, eingesetzt wurde.

Die feierliche Grundsteinlegung für die Klosterkirche in St. Ottilien erfolgte am 1. August 1897 mit dem Apostolischen Nuntius Dr. Benedetto Lorenzelli. Von der Weihe der Kirche sechs Jahre später gibt es keine Fotoaufnahmen. Foto: Archiv St. Ottilien

Nach nicht einmal einem Jahr Bauzeit bedrohten finanzielle Nöte das Projekt. Die Schulden häuften sich und es mussten neue Mittel beschafft werden. Als Ergebnis einer Krisensitzung der Baukommission resümiert der Chronist: „Wir können nicht bauen, wenn der hl. Josef uns nicht außerordentliche Mittel schickt oder einen anderen Plan – die Ausgabe von Anleihescheinen – segnet." Abt Ildefons gab seine Zustimmung zur Ausgabe solcher Scheine, die im Wert von fünf und zehn Mark unters Volk gebracht wurden. Dabei erhoffte man sich, dass die Käufer der Schuldscheine auf die Rückerstattung durch das Kloster verzichten würden. Den Behörden war diese Art der Geldbeschaffung recht suspekt. Nach vielem Hin und Her zwischen den Ämtern fand man eine regelkonforme Handhabe.

1899 konnte in der Baustelle die erste Messe gefeiert werden

Hat der heilige Josef geholfen? Die Baubrüder schafften es jedenfalls im dritten Baujahr, die Kirche so weit mit den nötigsten Einrichtungs­gegenständen auszustatten, dass am Laetare-Sonntag, am 12. März 1899, der erste Gottesdienst an einem provisorischen Altar gefeiert werden konnte. Im Oktober 1900 stellte Bildhauer Alois Miller den Sakramentsaltar auf, 1902 den Marienaltar. Im gleichen Jahr wurde St. Ottilien zur Abtei erhoben. Die Gemeinschaft wählte Pater Norbert Weber zum ersten Abt. Im Frühjahr 1903 konnte endlich der Hochaltar, den Alois Miller nach Plänen von Hans Schurr ausfertigte, errichtet werden.

So sah zunächst das Innere der Klosterkirche St. Ottilien aus. Foto: Archiv St. Ottilien

Die Zeit drängte, denn der Termin der Kirchweihe sollte das Hochfest Peter und Paul am 29. Juni 1903 sein. Bewusst wurde dieser Tag gewählt, da genau 19 Jahre zuvor, am 29. Juni 1884, Papst Leo XIII. die Gründung des Missionshauses von Reichenbach-St. Ottilien approbiert hatte. Der Zeremonie der Kirchweihe stand der Augsburger Bischof Maximilian von Lingg vor. Die Liturgie begann schon um 7 Uhr morgens, und zwar zunächst in der Unterkirche. Es folgten in der Abteikirche die Weihehandlungen am Hauptaltar und an den beiden Seitenaltären, die der Chronist auch unter dem Aspekt der Dauer und der Umständlichkeit überliefert: Zur Dauer vermerkte er, dass die Feierlichkeiten über dreieinhalb Stunden gingen, zur Umständlichkeit, dass der Konsekrator ständig zwischen Hochaltar und den Seitenaltären hin- und herschritt, um die Räucherungen und Salbungen vorzunehmen. Dennoch beschrieb er die Feier als „erhebend“.

Warum es mutmaßlich von der Weihe der Kirche in St. Ottilien keine Fotos gibt

Leider wurden von dieser Feier keine Fotos gemacht. Im Kontext der Baugeschichte verwundert das aber nicht, fiel der Zeitpunkt der Kirchweihe doch in einen nicht abgeschlossenen Gestaltungsprozess der Abteikirche. Dem Kirchenraum fehlten prägende Elemente: Den markanten Baldachin mit der zentralen Herz-Jesu-Darstellung stellte man erst 1905 über dem Hauptaltar auf. Die erste Orgel fand ebenfalls 1905 auf der Südempore ihren Platz, nachdem man ein Jahr zuvor beide Seitenemporen eingebaut hatte. 1908 wurde die hölzerne Kanzel gegen eine aus Gussstein ausgetauscht. Bis 1918 fand man nach und nach Wohltäter, welche die Herstellung der Buntglasfenster, der Altäre in den Seitenkapellen und sakraler Gegenstände stifteten. Der Wunsch, den der Chronist vor 120 Jahren zum Ausdruck brachte, lautete: „Möge nun der Segen des Allerhöchsten von unserer Kirche ausgehen Tag für Tag bis zum Ende der Zeiten."

Das 120. Kirchweihjubiläum wird am Freitag, 30. Juni, mit einem Festgottesdienst ab 17.30 Uhr begangen, das Abendgebet der Mönche (Komplet) wird an diesem Tag ab 20.30 Uhr (eine halbe Stunde später als gewöhnlich) gehalten. (AZ)