St. Ottilien: Musikalisches Gedenken an eine engagierte Frau

Ein Konzert in St. Ottilien erinnert an die vor einem Jahr verstorbene Gudrun Schneeweiß. Sie war sowohl für die Kultur als auch für Gerechtigkeit und Frieden engagiert.

Vor einem Jahr, am 19. Januar 2022, war Gudrun Schneeweiß im Alter von 82 Jahren nach längerer Krankheit gestorben. Ihrem Gatten Gerhart Schneeweiß und der Familie war es ein Anliegen, am Jahrestag mit einem Gottesdienst und zwei Konzerten der Verstorbenen zu gedenken und an ihr vielfältiges Engagement zu erinnern. Der Tag wurde in St. Ottilien begangen. Dort hatte das Ehepaar bald nach dem Umzug der Familie von Weißenburg nach Geltendorf im Jahr 1970 im Rittersaal der Erzabtei eine Konzertreihe initiiert, in deren Lauf nicht nur Gudrun Schneeweiß mit ihrer warmen Altstimme begeisterte, sondern auch viele namhafte Musiker auftraten. Zudem engagierte sich die Verstorbene teilweise gemeinsam mit ihrem Ehemann in verschiedenen kirchlichen Organisationen.

Vor dem ersten der beiden Konzerte war auf diesen großen Einsatz für Gerechtigkeit und vor allem den Weltfrieden eingegangen worden. So hatte sich Gudrun Schneeweiß jahrelang an vorderer Stelle im Ökumenischen Netz Bayern und in der katholischen Friedensbewegung Pax Christi engagiert. Letztere hatte sie zudem acht Jahre lang in einem Sachausschuss des Landeskomitees der Katholiken in Bayern repräsentiert. Vertreter dieser Organisationen rollten noch einmal Stationen des Wirkens von Gudrun Schneeweiß auf.

Mozarts Requiem in der Bearbeitung für vier Streichinstrumente

Danach begann das Konzert. Dafür ausgesucht worden war das Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart in einer Bearbeitung für Streichquartett. Mozart war während der Arbeit an dieser Komposition gestorben, sein Schüler Franz Xaver Süßmayr hatte das Requiem vollendet. Die beim Gedenkkonzert für Gudrun Schneeweiß aufgeführte Bearbeitung für Streichquartett stammt von Peter Lichtenthal, einem Zeitgenossen Mozarts. Der mit einem der Söhne Mozarts gut befreundete Lichtenthal war promovierter Mediziner und studierter Musiker.

In St. Ottilien musizierten Bertram Schneeweiß (Violine), Antonia Boss (Violine), Susanna Ulrich (Viola) und Tobias Melle (Violoncello). Auffällig an der Musik war, dass den Singstimmen besonderes Augenmerk gegeben worden war. Sie waren teilweise so klar, dass Kenner des Requiems in die Versuchung kommen konnten, mitzusingen. "Wir hatten uns schon überlegt", meinte Bertram Schneeweiß nach dem Konzert schmunzelnd, "ob wir die Zuhörer nicht dazu auffordern sollten." Es blieb aus, und das war gut, denn die Musiker hatten sichtlich und hörbar Freude am gemeinsamen Spiel.

Das "Requiem aeternam" jagt einen Schauer über den Rücken

Auffällig war auch, dass die Charakteristik der einzelnen Teile bei der Bearbeitung nicht nur erhalten blieb, sondern teilweise verstärkt wiedergegeben wurde. Das "Dies irae" beispielsweise barg immense Dramatik, wurde zu einem echten Tag des Zorns und der Sühne. Beim Benedictus wiederum war die wunderbare Melodie der Soli extrem detailverliebt ausgekostet worden. Der Schlusssatz wiederum, das "Requiem aeternam", gelang so voller Hoffnung, dass es einem Schauer über den Rücken jagte. Das Konzert war ein Requiem, allerdings eines, an dem Musiker wie Zuhörer ihre Freude haben konnten und auch durften.

Begonnen hatte der Gedenktag für Gudrun Schneeweiß mit einem Gottesdienst in der Ottilienkapelle, den der Cellist Franz Lichtenstern mit zwei Sätzen aus einer Suite für Violoncello solo von Bach musikalisch umrahmte. Beim zweiten Konzert nach einem gemeinsamen Mittagessen waren Kompositionen verschiedener Komponisten zu hören. Es spielten renommierte Musiker aus ganz Süddeutschland in unterschiedlichen kammermusikalischen Besetzungen.