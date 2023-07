Was beim Benediktusfest in St. Ottilien geboten ist

Im Juli gedenkt die katholische Kirche des heiligen Ordensgründers Benedikt von Nursia. In St. Ottilien hat man zum Benediktusfest wieder einiges vor.

Der Ordensgründer Benedikt von Nursia gehört zu den Heiligen, derer nicht nur an einem Tag im Jahr gedacht wird: Einmal am 21. März, seinem Todestag im Jahr 547 (daher kommt auch der Gärtnern geläufige Spruch "Benedikt macht Zwiebeln dick"), der offizielle katholische Gedenktag ist jedoch der 11. Juli. Rund um dieses Datum wird auch in St. Ottilien das Benediktusfest gefeiert, heuer am Sonntag, 16. Juli.

Dass der eigentliche Gedenktag am 11. Juli im Heiligenkalender steht, hat mit der Wegbringung von Benedikts Gebeinen an einem 11. Juli um das Jahr 673 aus dem von den Langobarden zerstörten Kloster Monte Cassino nach Fleury zu tun.

Drei Messen und eine Vesper beim Benediktusfest in St. Ottilien

In St. Ottilien ist der Juli-Termin jedenfalls seit vielen Jahren Anlass, sich beim Benediktusfest der Öffentlichkeit zu präsentieren. Der Tag beginnt um 9.15 Uhr mit einem Freiluftgottesdienst mit Erzabt Wolfgang Öxler, bevor um 11 Uhr eine weitere Messe in der Kirche gefiert wird, es folgen um 14 Uhr ein Konzert, um 16 Uhr eine Vesper und um 19 Uhr ein vom Schülerblasorchester umrahmter Abendgottesdienst, den Pater Theophil Gaus unter der Linde im Pausenhof des Gymnasiums leitet.

Geboten ist aber auch einiges weltliches Programm: Fürs leibliche Wohl wird am Festplatz vor dem Klostergasthof gesorgt mit Braten und Bier, aber auch vegetarischem Essen und alkoholfreien Getränken, es gibt Kaffee und Kuchen, Ottilianer-Eltern bieten frisch gebundene Kränze, Kulinarisches und Kreatives an, ebenso gibt es die verschiedensten Klosterprodukte und dazu spielt das Schülerblaorchester.

Führungen und Flohmärkte zum Fest des Ordensgründers

Das Familienprogramm umfasst Kinderschminken, Hüpfburg und "Feuerwehr zum Anfsassen". Angeboten werden auch Führungen durchs Kloster (11, 13 und 14 Uhr), in der Klosterkirche (13 Uhr), zur Sternwarte und Energiezentrale (14 Uhr) und durchs Missionsmuseum (14 Uhr). Wer sich einer dieser Führungen anschließen will, begibt sich zum Infostand auf dem Festplatz vor dem Klostergasthof, wo die Missionsprokura, das Liebeswerk, die Freunde von St. Ottilien und die Oblatengemeinschaft sich präsentieren.

Daneben werden drei Flohmärkte veranstaltet: Bücher gibt es im Antiquariat des Klosterladens, Dirndl, Blusen, Schürzen, Janker und Lederhosen beim Secondhand-Trachtenmarkt der "aktion hoffnung" in der Wäscherei. Daneben wird am Parkplatz vor dem Exerzitienhaus ein allgemeiner Flohmarkt zugunsten der Mission abgehalten.

Auch Freunde geistlicher Musik kommen beim Benediktusfest auf ihre Kosten: ab 14 Uhr bei "Cantate Domino" mit Manfred Bühl (Bass-Bariton) und Stefan Emanuel Knauer (Orgel). (AZ)