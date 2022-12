Zwei hinreißende adventliche Stunden in St. Ottilien

Die Chöre und das Orchester des Rhabanus-Maurus-Gymnasiums lassen bei einem hochkarätigen Weihnachtskonzert aufhorchen. Doch es gibt auch einen Wermutstropfen.

Zwei Konzerte des Rhabanus-Maurus-Gymnasiums St. Ottilien, zweimal eine voll besetzte Seminarkirche St. Michael – das zeige, wie sehr sich die Menschen nach Kontakten sehnen, erklärte Direktor Andreas Walch zu Beginn der zweiten Veranstaltung. „Eine adventliche Stunde“ wolle die Schule mit diesem Konzert bieten, so Walch, „keine Leistungsschau“. Hinter dem, was Schülerinnen und Schüler mit ihren Musiklehrern und -lehrerinnen für knapp zwei Stunden erarbeitet haben, steckte allerdings schon einiges an – begeisternder – Leistung.

Neben Klassikern war viel Neues, frisch einstudiertes zu hören. Die besondere Herausforderung für alle Beteiligten: Nach zwei Jahren Pause mussten die Chöre und Ensembles teilweise neu, von der Basis her aufgebaut werden. Die Jubelstürme nach jedem Vortrag und erst recht zu den Wechseln der Akteure auf der Bühne waren mehr als berechtigt. Schon der Start, noch bevor Walch sprach, mit dem von Julia Lautenbacher am Klavier unterstützend begleiteten Vororchester (Simone Komann) beeindruckte. Einiges an Üben und Proben ist vor solchem gemeinsame Musizieren nötig. Das gilt auch für den Unterstufenchor (Christian Schumertl), der sich mit Mützen auf dem Kopf nicht nur ans Schnippen, sondern auch ans Pfeifen wagte.

Eine ausgefallene Interpretation aus dem "Nussknacker" beim Weihnachtskonzert

Es folgten Ensembles, die mit ungewöhnlichen beziehungsweise ausgefallenen Interpretationen punkteten. Ein Streichertrio hatte eine Bachkantate erübt. Sehr schön und anrührend gestaltete das Ensemble „Lobpreis“ „Broken Vessels“ des Hillsong Worship Kollektivs und stand diesem in nichts nach. Ausgefallen auch die Interpretation des „Ohio Percussion Ensemble“ (Christopher Fellinger), das dem Tanz der Zuckerfee aus Tschaikowskis Nussknacker mit Schlagwerk-Instrumentarium zu Leibe rückte und sogar typische Bewegungen drauf hatte.

Großer Chor und Streichorchester wechselten sich anschließend, bis zum finalen Höhepunkt mit allen Mitwirkenden auf der Bühne, mehrfach ab. Der große Chor überzeugte mit gut ausgebildeten Sängerinnen und Sängern, einige davon meisterten Soli mit Bravour. Im Streichorchester taten sich ebenfalls immer wieder Solisten an unterschiedlichen Instrumenten hervor.

Für den Musiklehrer Christian Schumertl war es das letzte Weihnachtskonzert

Haydns „Schöpfung“ ist ein gewaltiges Werk der Hochklassik. Bekannt ist vor allem der Schlusschor; dass sich Musiker der gesamten Schulfamilie für die Kantate „Die Himmel erzählen“ entschieden hatten, zeugt von großem Mut. Dieser wurde belohnt – das Werk gelang schlicht hinreißend. Streicher, Chor, Solisten – alle waren hervorragend vorbereitet.

„Wir dürfen unsere Melodien nicht verlieren, auch in Zeiten voller Spannungen“, betonte Erzabt Wolfgang Öxler vor dem Schlusschor. „Mit euren strahlenden Gesichtern, eurem Engagement habt ihr unsere Herzen berührt.“ Kleiner Wermutstropfen sei, dass es für Musiklehrer Christian Schumertl das letzte Weihnachtskonzert war, das er mit seinem Elan bereicherte. „Du hast viel Engagement in die Ausbildung hineingelegt“, lobte der Erzabt, „und damit stets viel aus den Kindern und Jugendlichen herausgeholt.“