In Stadl ist wieder das Heilige Grab aufgebaut

Nach der coronabedingten Pause ist in der Pfarrkirche in Stadl wieder das Heilige Grab aufgebaut. Wie lange es besucht werden kann.

Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause ist heuer das Heilige Grab in Stadl wieder in voller Pracht zu sehen. Das Kulissengemälde ist ein Werk des Lechhansl, des Malers Johann Baptist Baader, und stammt aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Acht Meter hoch, sechs Meter breit und vier Meter in die Tiefe reichend, füllt die Darstellung der Leidensgeschichte Christi den gesamten Chorraum der Pfarrkirche aus. Im Mittelpunkt des Sockelbereichs steht die Grabnische mit der Christusfigur, darüber die hell erleuchtete Gartennische, welche die Auferstehung symbolisiert.

Der Aufbau des Heiligen Grabs dauert fast sechs Stunden

Für den Aufbau des Gebälks, das kürzlich vom Holzwurm befreit wurde, sowie der daran aufgehängten bemalten Leinwände sind am Vormittag des Gründonnerstag Gemeinderat und Kirchenverwaltung zuständig. Währenddessen ziehen die Ministranten in Stadl von Haus zu Haus und sammeln Blumen. Nachmittags arrangieren Mitglieder der Pfarrgemeinde Blumenschmuck, Beleuchtung und weitere Dekoration. Seit Gründonnerstag, 16 Uhr, kann das Heilige Grab bis zum Karsamstag (Mittag) besucht werden. Insgesamt dauert der Aufbau fast sechs Stunden, sagt Kirchenpfleger Stefan Helmberger. Das Heilige Grab in der Pfarrkirche von Stadl kann am Karfreitag von 9 bis 20.30 Uhr besucht werden, am Karsamstag von 9 bis zwölf Uhr.

Das Heilige Grab ist im Landkreis unter anderem auch in Kaufering in Maria Himmelfahrt, in Untermühlhausen in St. Benedikt und im Marienmünster in Dießen aufgebaut.

