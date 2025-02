Tauben brauchen kein zusätzliches Futter

Verständlicherweise versetzt der Anblick einer toten Taube Tierfreundinnen und -freunde in Aufruhr. Niemand möchte Tiere leiden geschweige denn sterben sehen. Ebenso nachvollziehbar ist jedoch die Entscheidung der Stadt, im Taubenhaus vorerst kein Futter mehr auszulegen. Denn wirklich geholfen wäre den Vögeln nur, wenn die Population abnimmt.

Gezielte Fütterung hilft den vielen Tauben in Landsberg nicht weiter

Das Futter wurde nie aus purer Güte verteilt, das Taubenhaus nicht als reine Futterstelle konzipiert. Dahinter stand immer ein klarer Plan: Die Tiere werden durch das Futter angelockt, sollen sich im Haus zum Brüten niederlassen, dann werden die Eier durch Attrappen ausgetauscht, um die Population einzudämmen – im Sinne des Tierschutzes. Dieses Vorhaben der Stadt scheiterte leider bei Schritt Zwei; in den vergangenen vier Jahren hat keine Taube dort genistet. Es besteht somit kein Grund, weiterhin Futter an die Stadttauben zu verteilen. Wie der Leiter des Veterinäramts sagt, finden die Tiere draußen genügend Futter.

Sollte in Landsberg irgendwann die sogenannte Taubenpille noch mal zum Einsatz kommen, wird auch wieder Futter an die Tauben verteilt. Erneut mit dem Ziel, die Fortpflanzung der Vögel einzudämmen. Schlicht immer weiter Futter auszulegen, ist, wenn man es konsequent zu Ende denkt, nicht sonderlich tierfreundlich. Was den Tieren schadet, ist die schiere Menge ihrer Artgenossen. Wie die Taube auf dem betreffenden Foto gestorben ist, lässt sich indes nicht sicher sagen. In Anbetracht der vielen Krankheiten, die sich im Schwarm verteilen können, ist es wahrscheinlich, dass sich das geschwächte Tier im Taubenhaus zurückziehen wollte.