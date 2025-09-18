Modernisierung des Inselbads läuft auf Hochtouren

Mitte August haben die Stadtwerke mit dem Start der Bauphase 2a den nächsten großen Abschnitt der umfassenden Modernisierung des Landsberger Inselbads eingeleitet. Bis Juni 2026 werden die zentralen Wasseranlagen des Bades erneuert. Über den Fortschritt der Arbeiten informiert das Kommunalunternehmen in einer Pressemeldung.

Im Fokus stehen dabei die Sanierung des 50-Meter-Sportbeckens und des Wellenbeckens, der Bau eines neuen Nichtschwimmerbeckens sowie die Modernisierung der gesamten Badewasser- und Elektrotechnik. Auch die betroffenen Außenanlagen werden laut Pressemeldung neugestaltet. Die Bauarbeiten schreiten sichtbar voran. In den vergangenen Wochen haben die Baukolonnen damit begonnen, die alten Fliesen aus den Becken zu entfernen. Damit werde Platz geschaffen, um die künftigen Edelstahlbecken einzusetzen, die nicht nur langlebiger, sondern auch hygienischer und pflegeleichter seien. Parallel dazu erfolgen im Beckenbereich vorbereitende Abbrucharbeiten, die die Grundlage für den nächsten Baufortschritt bilden. Die Edelstahlbecken werden parallel extern gefertigt.

Das Nichtschwimmer- und Wellenbecken werden zurückgebaut und durch neue Edelstahlbecken ersetzt. Foto: Stadtwerke Landsberg

Auch im Bestandskeller ist die Veränderung deutlich zu spüren, teilen die Stadtwerke mit. Die alte Badewassertechnik wurde vollständig zurückgebaut, Zwischenwände eingezogen und erste Betonarbeiten ausgeführt, um die baulichen Voraussetzungen für die neue Anlagentechnik zu schaffen. Dieser Bereich bilde später das Herzstück der künftigen Wasseraufbereitung und sorge dafür, dass das Inselbad mit modernster Technik betrieben werden kann.

Auch im Außenbereich des Landsberger Inselbads laufen die Arbeiten

Im Außenbereich laufen die Arbeiten ebenfalls auf Hochtouren. Dort werden laut Pressemitteilung Gräben für die neue Verrohrung gezogen, die künftig die Verbindung zu den einzelnen Becken herstellen. Zugleich erfolge der Rückbau der bisherigen Leitungen, während die betroffenen Außenanlagen vorbereitet werden, um nach Abschluss der technischen Arbeiten ein neues, attraktives Erscheinungsbild zu erhalten.

Im Technikkeller wird die alte Badewassertechnik Schritt für Schritt zurückgebaut. Foto: Stadtwerke Landsberg

Durch die abgestimmte Koordination der verschiedenen Gewerke können die Arbeiten auf der Baustelle parallel erfolgen, teilt das Kommunalunternehmen mit. Mit den Maßnahmen wollen die Stadtwerke in eine moderne und nachhaltige Infrastruktur investieren. Ziel sei es, langfristig die hohe Wasserqualität sicherzustellen, den Betrieb ressourcenschonend zu gestalten und ein attraktives Badeerlebnis für alle Besucherinnen und Besucher zu ermöglichen. (AZ)