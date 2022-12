Stadtwerke Landsberg erhöhen Strompreise erneut

Die Stadtwerke Landsberg erhöhen ab Februar erneut den Strompreis. Wie das Kommunalunternehmen den Schritt begründet.

Stromkunden der Stadtwerke Landsberg müssen sich ab Februar auf eine erneute Erhöhung der Strompreise einstellen. Warum das Kommunalunternehmen diesen Schritt geht und wie sich die Preisbremsen für Strom, Gas und Wärme auswirken.

"Unsere Preisanpassungen im neuen Jahr sind mit spitzem Bleistift kalkuliert; sie basieren ausschließlich auf gestiegenen Beschaffungskosten, sind also rechtlich auch absolut in Ordnung", sagt Cornelia Schmidt, Vertriebschefin bei den Stadtwerken. Beim Strom passen die Stadtwerke im Februar aber erneut ihre Preise an die Kostensituation an, die betroffenen Haushalte erhalten dazu individuelle Briefe vom Energieversorger. "Dass wir die Preise im neuen Jahr noch einmal anheben müssen, bedauern wir. Es liegt daran, dass der Bedarf unserer Kundschaft größer ist als zunächst angenommen. Deshalb müssen wir jetzt kurzfristig zu den sehr hohen Preisen an den Börsen nachkaufen", erklärt Cornelia Schmidt. "Ohne diese Maßnahme hätten wir zahlreichen Kunden kündigen müssen."

Ab Januar gelten die Preisbremsen

Ab März 2023 rückwirkend zum 1. Januar 2023 gelten die Preisbremsen für Strom sowie Gas und Wärme. Die Strompreisbremse deckelt den Bruttoarbeitspreis für 80 Prozent der prognostizierten Verbrauchsmenge auf 40 Cent pro Kilowattstunde. Der Arbeitspreis für Gas wird gedeckelt für ebenfalls 80 Prozent der prognostizierten Verbrauchsmenge bei zwölf Cent pro Kilowattstunde inklusive Steuern. Der gedeckelte Wärmepreis liegt bei 9,5 Cent pro Kilowattstunde brutto, ebenfalls für 80 Prozent des prognostizierten Jahresverbrauchs. Der Staat subventioniert diese Mengen. Wer mehr verbraucht, zahlt für die darüber hinaus gehenden Mengen den Marktpreis seines Energielieferanten. Diese Regelung hat einen guten Grund: Verbraucherinnen und Verbraucher sollen so motiviert werden, ihren Bedarf zu senken.

Durch den Konflikt mit Russland fehlt russisches Gas. In Folge sind die Preise für Strom und Gas an den Beschaffungsmärkten explodiert. Um die Auswirkungen für Verbraucherinnen und Verbraucher abzufedern, hat die Bundesregierung einen ganzen Strauß an Entlastungspaketen beschlossen – nun auch die Preisbremsen. Wenn alles nach Plan läuft, tritt das Gesetz noch in diesem Jahr in Kraft und die Entlastung kommt im März, rückwirkend dann auch für Januar und Februar. Cornelia Schmidt, lobt den Entwurf: "Das Timing ist gut gewählt – die Verbraucher werden entlastet und wir Versorger haben ein realistisches Zeitfenster für die Umsetzung." (AZ)

