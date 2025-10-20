Bei der Kastanien- und Eichelsammelaktion des Städtischen Forstamts gibt es neue Rekorde

Auch in diesem Jahr fand die traditionelle Ankaufaktion des Städtischen Forstamts Landsberg für Kastanien und Eicheln großen Anklang. An zwei Nachmittagen herrschte laut einer Pressemitteilung der Stadt am Spitalgut reger Betrieb und es bildeten sich Warteschlangen. Zahlreiche Familien, Schulklassen und Vereine nutzten die Gelegenheit, ihre gesammelten Herbstfrüchte abzugeben.

Insgesamt wurden laut der Pressemitteilung mehr als 9,6 Tonnen Sammelgut entgegengenommen. Mit 7105 Kilogramm Kastanien und 2527 Kilogramm Eicheln wurde bei den Kastanien ein neuer Rekord erreicht. Auch die Anzahl der 282 Einzelannahmen übertraf die bisherigen Ergebnisse deutlich. Da bei jeder Abgabe meist mehrere Personen beteiligt waren, schätzt das Forstamt, dass rund 1000 Menschen an der Aktion teilnahmen – von Großeltern mit Enkeln über Eltern mit ihren Kindern hin zu Jugendmannschaften und Schulklassen.

Das gute Ergebnis bei den Kastanien war nach dem witterungsbedingt günstigen Jahr zu erwarten. Durch warme Temperaturen und ausreichend Niederschläge konnten die wärmeliebenden Bäume ihre Früchte besonders gut ausbilden. Die Edelkastanie, die dank ihres tief reichenden Wurzelwerks Trockenphasen gut übersteht, profitierte von den stabilen Bedingungen und bescherte den Sammlerinnen und Sammlern ein Mastjahr mit reicher Ernte.

Die Wildschweine bevorzugen Eicheln, das Damwild Kastanien

Bei den Eichen fiel die Ernte geringer aus. Nach der Vollmast im vergangenen Jahr handelte es sich heuer um ein sogenanntes Teilmastjahr, in dem die Bäume nur in reduzierter Menge fruktifizieren. Dennoch kamen beachtliche 2,5 Tonnen Eicheln zusammen. Für das Damwild und die Wildschweine in der Pössinger Au ist das gesammelte Futter eine wertvolle Ergänzung in den kommenden Wintermonaten.

Während Wildschweine besonders die eiweißreichen Eicheln bevorzugen, schätzt das Damwild die vitamin- und mineralstoffreichen Kastanien (Vitamine E, C und B). „Es freut uns jedes Jahr aufs Neue zu sehen, wie viele Landsbergerinnen und Landsberger sich für unsere Wälder und Wildtiere einsetzen – und das oft generationenübergreifend“, wird das Forstamtsteam in der Pressemeldung zitiert. (AZ)