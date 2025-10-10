Das Projekt „FrauenOrte“ erinnert auch an starke Frauen aus der Region

Das Projekt „FrauenOrte“ der Bayerischen Staatsregierung macht besondere Frauen sichtbar. Vier der mittlerweile 140 ausgewählten Frauen machten sich im Landkreis Landsberg und darüber hinaus verdient. Bei einer Würdigung wurde an ihr Lebenswerk erinnert und die Ausstellung „Frauenbilder“ mit Skulpturen der Bildhauerin Sabine Köhl eröffnet

Mathilde Eller, Therese Ullrich, Henia Durmashkin und Julie Kerschensteiner haben eines gemeinsam: Sie verschrieben sich einer Sache, brachten sie trotz aller Widerstände voran und veränderten damit etwas in der Gesellschaft zum Guten. In die Geschichte gingen Frauen wie sie meist nicht ein, denn insbesondere Leistungen von Frauen wurden in früheren Zeiten oft übersehen oder ausgeblendet. Mit dem Projekt „FrauenOrte“ will die Bayerische Staatsregierung starke und mutige Frauen sichtbar machen. Um die besonderen Frauen, die im Landkreis Landsberg wirkten, zu würdigen, hatte die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, Susanne Stegmaier, in den Sitzungssaal des Landratsamtes eingeladen und stellte das Lebenswerk der ausgewählten Frauen in Wort und vielen Bildern, teilweise aus dem Fundus von Angehörigen, vor.

Mathilde Eller lebte in Thaining und setzte sich für Kinder mit geistiger Behinderung ein

Dieses ist vor allem vor dem Hintergrund der Zeitgeschichte und der damaligen gesellschaftlichen Rolle der Frau zu sehen, die sich um die Jahrhundertwende vor allem um Haus, Mann und Kinder kümmern sollte. Doch, wie die Lebensläufe zeigten, hatte einige mutige Frauen ganz andere Ziele. So kämpfte Mathilde Eller, 1902 in Straubing geboren, dafür, dass Kinder mit geistiger Behinderung ein Recht auf Schule bekamen. Diese seien nicht lernfähig, so die damals geltende Meinung. Eller war von 1930 bis 1935 Lehrerin in Thaining. Frauen durften damals überwiegend nur in Volks- oder Mädchenschulen unterrichten und verloren ihre Anstellung bei einer Heirat, informierte Stegmaier. Später wurde Eller Rektorin der ersten Münchner Sonderschule, trug dazu bei, dass 1965 der verpflichtende Schulbesuch auch für geistig behinderte Kinder eingeführt wurde und gründete 1968 den Münchner Zweigverein der Lebenshilfe.

Bei der Würdigung starker Frauen im Landsberger Landratsamt waren auch (von links) Doris Baumgartl (Oberbürgermeisterin), Helga Eberle (Schriftstellerin), Susanne Stegmaier (Gleichstellungsbeauftragte) und Margit Horner-Spindler (stellvertretende Landrätin) dabei. Foto: Christian Rudnik

Auch Therese Ullrich, „Ullrika“, geboren 1888 in Landsberg, wurde gewürdigt. Die Frauenrechtlerin reiste unermüdlich durch Bayern, um insgesamt 230 Zweigvereine des katholischen Deutschen Frauenbundes zu gründen. Vor allem im Winter, wenn die Landfrauen Zeit hatten, hielt sie Veranstaltungen ab, darunter 451 Landfrauentage und 1433 Hauswirtschaftskurse. Sie lebte bis 1981 im Heilig-Geist-Spital. Henia Durmashkin wurde 1926 in Vilnius geboren, jedoch gab sie vielen, die wie sie die Nazi-Gräuel und Konzentrationslager überlebt hatten, mit einem Konzert im DP-Lager in St. Ottilien 1945 Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Bis zum Mai 1948 trat sie mit unterschiedlichen jüdischen Orchestern auf, auch unter der Leitung von Leonard Bernstein, zuletzt in Feldafing und Landsberg. „Sie setzte damit ein Zeichen für Freiheit und Menschlichkeit“, so Stegmaier, die darauf verwies, dass kürzlich noch eine vierte Frau aus der Region für das Projekt „FrauenOrte“ ausgewählt worden war: Julie Kerschensteiner, geboren 1878 in München. Mit nur 27 Jahren eröffnete sie in Schwabing eine eigene, private Mädchenschule. Später führte sie mit ihrem Mann Ernst Reisinger das Süddeutsche Landeserziehungsheim in Schondorf. Wie Stegmaier sagte, sollen künftig Plaketten an den jeweiligen Frauenorten informieren.

„Frauen sind das Herz und der Antrieb und die Zukunft des Landes“

In zahlreichen Grußworten wurden Frauen zu Mut, Vertrauen in die eigene Kraft und zu mehr Übernahme von Verantwortung aufgerufen. Sozialministerin Ulrike Scharf sagte in ihrer Videobotschaft: „Frauen sind das Herz und der Antrieb und die Zukunft des Landes.“ Margit Horner-Spindler, stellvertretende Landrätin, betonte, dass jede einzelne Frau ihr Umfeld verändern könne. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl wies darauf hin, dass Frauen in der Politik nach wie vor unterrepräsentiert seien. „Nur rund zehn Prozent aller Bürgermeister sind Frauen.“

Die Ausstellung von Sabine Köhl trägt den Titel „Frauenbilder" und ist im Landratsamt Landsberg zu sehen. Foto: Christian Rudnik

Umrahmt wurde die Veranstaltung von zwei Kunstformen, der Musik und der Bildhauerei. Das Duo der Bayerischen Philharmonie, Nenad Uskokovic am Violoncello, und Anca Brasoveanu am Klavier, verzauberte die Gäste mit mehreren Stücken. Zu Gast waren auch Pater Cyrill vom Kloster St. Ottilien und Mark Mast, Intendant der Bayerischen Philharmonie. Die Windacher Bildhauerin Sabine Köhl schuf Installationen und betonte damit die jeweilige Stärke der gewürdigten Frauen mit ihrem eigenen, sensiblen künstlerischen Ausdruck. Besonders eindrucksvoll: Das durchsichtige Organzakleid, das den Blick freigibt auf eine mit Spitze besetzte Wirbelsäule – ein feminines Kunstwerk, das dazu aufruft, Rückgrat zu beweisen, gerade als Frau. Die Ausstellung im Landratsamt ist noch bis 25. November zu sehen.