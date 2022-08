Beim Fünf Seen Filmfestival spielen die Frauen eine wichtige Rolle

Beim diesjährigen Fünf Seen Filmfestival werden insgesamt 130 der besten europäischen Filme gezeigt. Nach drei Jahren Pause findet auch wieder die Dampferfahrt statt. Berühmte Schauspielerinnen sind mit dabei.

Beim Fünf Seen Filmfestival laufen 130 der besten mitteleuropäischen Filme des Jahres. Viele Filme feiern Premiere, sind in Bayern nur hier zu sehen oder laufen viele Wochen vor ihrem Kinostart. Und das Festival wird seit Jahren von den führenden deutschen Schauspielerinnen besucht. Eine von ihnen war die Schauspielerin Hannelore Elsner, nach der auch der Filmpreis benannt ist.

Eine der Preisträgerinnen ist Sandra Hüller

Heuer unter den Gästen sind zwei der berühmtesten deutschen Schauspielerinnen: Iris Berben kommt am 27. und 28. August als Ehrengast zum Festival und stellt drei ihrer Werke vor. Die diesjährige Hannelore-Elsner-Preisträgerin ist Sandra Hüller: Sie nimmt den Preis am 4. September in Starnberg entgegen.

Eröffnet wird das Festival am 24. August im Seebad Starnberg mit dem Film „Alle wollen geliebt werden“, in Anwesenheit der Hauptdarstellerinnen Anne Ratte-Polle und Ulrike Willenbacher, der Regisseurin Katharina Woll und weiterer Gäste. Eine Werkschau ist dem bayerischen Regisseur Norbert Lechner gewidmet.

Im internationalen Wettbewerb laufen neun Filme

Im internationalen Wettbewerb um den Fünf Seen Filmpreis laufen neun Filme – sie alle sind erstmals in Bayern zu sehen. Daneben gibt es die Wettbewerbsreihen Dokumentarfilmpreis und Perspektive Spielfilm: In dieser Sektion sind die ersten oder zweiten Produktionen von Regisseurinnen und Regisseuren zu sehen, darunter Saralisa Volms „Schweigend steht der Wald“, Annika Pinskes „Alle reden übers Wetter“ , der Eröffnungsfilm „Alle wollen geliebt werden“, Hanna Dooses „Wann kommst du meine Wunden küssen“ und in Weltpremiere Laura Kansys „Yellow is the sky“: All diese Regisseurinnen präsentieren ihre Filme persönlich.

Insgesamt werden beim Festival zehn Preise verliehen, darunter mehrere Publikumspreise: der Horizonte Human Rights Filmpreis, um den Filme konkurrieren, die sich um gesellschaftlich relevante Themen unserer Zeit drehen, der Short Plus Award für einen mittellangen Film und das Goldene Glühwürmchen für den beliebtesten Kurzfilm.

Das Publikum wählt auch den Sieger der Sektionen Best of Festivals und Kino & Klima: Diese Sektion lädt zum zweiten Mal dazu ein, sich im Kino über den Klimawandel zu informieren. Die Reihe wird von der unabhängigen Initiative unserklima.jetzt von Anne und Alex Eichberger unterstützt. Hier läuft unter anderem der gefeierte Dokumentarfilm „Into the ice“ über Forscher, die in extremen Landschaften Grönlands ihr Leben riskieren, um direkt vor Ort den Klimawandel zu untersuchen.

In der Reihe Odeon sind Filme aus den Bereichen Kunst, Architektur, Tanz, Literatur, Lyrik und Musik zu sehen: Sie drehen sich unter anderem um den legendären Verleger und Schriftsteller Michael Krüger (Verabredungen mit einem Dichter), um den 1996 an einer Überdosis gestorbenen Starnberger Musiker Tobias Gruben (Die Liebe frisst das Leben) und um eine spektakuläre Inszenierung von Bertolt Brechts „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“: Der Film „Das Arturo Projekt“ des Landsberger Regisseurs Robert Fischer läuft in Weltpremiere, Kurt Tykwer hatte die Idee zu dem Projekt.

Er hat auch an der Konzeption der Retrospektive „Die menschliche Tragikomödie im Film“ mitgearbeitet, in der Meisterwerke aus hundert Jahren Filmgeschichte gezeigt werden, darunter Frank Capras „Arsen und Spitzenhäubchen“ (1944), Billy Wilders „Das Apartment“ (1960) und Roy Andersons „Über die Unendlichkeit“ (2019). Seit Jahren legt das Fünf Seen Filmfestival einen besonderen Schwerpunkt auf Taiwan und die Ukraine. Am 30. August um 18 Uhr lädt der Generaldirektor der Taipeh Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland – Büro München, Dr. Ian-Tsing Dieu, zu einem Empfang ins Kino Breitwand Gauting ein. Im Anschluss sind drei Filme aus Taiwan zu sehen, darunter in Deutschlandpremiere „American Girl“ von Fiona Roan Feng-I. Der Film handelt von einer 13-Jährigen, die aus den USA nach Taipeh zurückkehrt und Mühe hat, sich dort zurechtzufinden.

Ukraine im Gespräch in Gauting

Die Veranstaltung „Ukraine im Gespräch“ findet am 3. September um 15 Uhr im Kino Breitwand Gauting statt. Teilnehmen werden der ukrainische Generalkonsul Yuriy Yarmilko, der Produzent Mehmet Bahadir Er und die ukrainische Regisseurin Maryna Er Gorbach.

Nach der Diskussion ist ihr Film „Klondike“ zu sehen: Er handelt von einer jungen Familie aus der Ostukraine, in deren Dorf 2014 der Krieg einzieht. Der Film wurde bereits mit dem Friedenspreis des Deutschen Films – Die Brücke ausgezeichnet, beim Fünf Seen Filmfestival ist er erstmals in Bayern zu sehen und läuft im Hauptwettbewerb.

Nach drei Jahren findet endlich wieder die legendäre Dampferfahrt auf dem Starnberger See statt, unter anderem mit einer Live-Vertonung des Stummfilm-Klassikers „Grandma’s Boy“ von Harold Lloyd (1922). Beim traditionsreichen Filmgespräch am See in der Akademie für Politische Bildung in Tutzing am 4. September diskutieren Marcus H. Rosenmüller, Oscar- Gewinner Pepe Danquart und Annika Pinske. Weitere Filmemacher sprechen jeden Abend um 19 Uhr unter dem Titel „Meet the Festival“ im Kino Gauting über ihre Werke – bei freiem Eintritt. Außerdem gibt es ein buntes Rahmenprogramm mit einem Konzert, einem Filmquiz und mehr. Spielorte sind die Kinos in Starnberg, Gauting und Schloss Seefeld, dazu kommen Open Airs im Seebad Starnberg und in Weßling mit dem Cinemamobile, dem Open-Air-Kino-Lkw, der ausgebrannt war und wiederhergestellt wurde. Das FSFF findet von Mittwoch, 24. August bis Sonntag, 4. September statt. Infos gibt es auch unter www.fsff.de.