Starnberg

15:01 Uhr

Festival: Auszeichnung für die besten Filme während einer Dampferfahrt

Plus Prominenz verfolgt auf dem Starnberger See die Auszeichnung der besten Produktionen, die beim Fünf Seen Festival zu sehen sind. Filmkenner können Eintrittskarten zu gewinnen.

Um dieses Event können die Berlinale oder das Filmfest München das Fünf Seen Filmfestival nur beneiden: die Dampferfahrt auf dem Starnberger See. Die Veranstaltung konnte erstmals nach drei Jahren wieder stattfinden und war ausverkauft. Und die 400 Gäste an Deck waren begeistert von dieser stimmungsvollen Fahrt bei traumhaftem Wetter. Unter ihnen war auch viel Prominenz, darunter die Schauspielerinnen Jutta Speidel, Johanna Bittenbinder und Jule Ronstedt sowie der Schauspieler und Regisseur Michael Kranz.

