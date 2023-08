Starnberg

vor 22 Min.

Schauspieler Charly Hübner und die ironische Form, den Tod darzustellen

Fünf Seen Filmfestival in der Stadthalle Starnberg: Charly Hübner, Regisseur des Films "Sophia, der Tod und ich", im Interview.

Plus Vor dem Kinostart zeigt Charly Hübner sein Regiedebüt "Sophia, der Tod und ich". Der Schauspieler hat ein witziges Roadmovie über eine Reise mit dem Tod gedreht.

Von Alexandra Lutzenberger Artikel anhören Shape

Er liebt Musik, Musikerinnen und Musiker, die eine Botschaft haben, vor allem, wenn sie sich gegen rechtes Gedankengut einsetzen. Die Politpunkband "Feine Sahne, Fischfilet" mit ihrem Frontmann Monchi ist eine dieser Bands, aber auch Element of Crime, die eher unpolitisch ihrem eigenen Stil immer treu geblieben sind. Hübner drehte über Monchi einen Dokumentarfilm und ein weiterer über die Band von Sven Regener ist gerade im Entstehen. Auch sein erster Langspielfilm ist sehr mit der Musik verbunden. Denn die Romanvorlage von Hübners "Sophia, der Tod und ich" schrieb Thees Uhlmann von der Hamburger Band Tomte. Und so hat Hübners schwarzhumoriger, sehr lebenskluger Film nicht nur tolle Darsteller, eine rasante Handlung, sondern auch den dazu passenden mal harten, mal melancholischen Sound. Der 50-jährige Charly Hübner zählt zu den prominenten Gästen beim Fünf Seen Filmfestival in Starnberg, bekannt ist er unter anderem als Kommissar Bukow aus Polizeiruf 110 Rostock.

Charly Hübner (Regisseur) ist mit seinem Film "Sophia, der Tod und ich" in Starnberg. Mit ihm im Bild ist Festivalleiter Matthias Helwig (rechts). Foto: Thorsten Jordan

Sein Roadmovie ist ein Film, bei dem man lauthals lachen kann, aber auch melancholisch wird. Schwarz, mit trockenem Humor und sehr schräg. In der zweiten Hälfte ist der Film aber auch lebensweise, die Art von Lebensweisheit, die zu Herzen geht und in vielen der Texte des Musikers der Hamburger Indie-Rockband Tomte zu finden ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen