Seefelder Regisseur Petruch bekommt Preis für "Ernte teilen"

Viele prominente Besucher kommen beim Fünf-Seen-Filmfestival in Starnberg. Warum soziales Engagement und Umweltschutz eine wichtige Rolle beim Festival spielen.

Rund 18.000 Besucherinnen und Besucher waren heuer beim 17. Fünf-Seen-Filmfestival in Starnberg. Das große Finale in der Schlossberghalle in Starnberg ist eine große Feier des Films und von Filmen, die oft keinen Verleih finden. Festivalleiter Matthias Helwig hofft, durch diese Preise, die hochwertigen Filme in die Öffentlichkeit zu rücken, und er hat dabei tatkräftige Unterstützung beim Landkreis, der Stadt, der Sparkasse und von Privatleuten. Helwig: "Ich bin höchst zufrieden. Wir hatten noch nie so viele Zuschauer pro Tag. Dabei hatten wir dieses Jahr mit immensen Schwierigkeiten zu kämpfen: Wegen der Sperrung der S-Bahn zwischen Pasing, Gauting und Starnberg war es nur unter extremen Schwierigkeiten möglich, das Festival mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Und das Open-Air-Kino war fast komplett verregnet. Vor diesem Hintergrund ist der Zuspruch der Zuschauerinnen und Zuschauern überragend. Wir konnten ihnen so viele hochkarätige Gäste bieten wie nie zuvor."

Fünf-Seen-Filmfestival: Viele bekannte Gesichter aus der Münchner Filmwelt

Vor diesem Festival gibt es einen kleinen Stehempfang mit vielen bekannten Gesichtern aus der Münchner Filmwelt, die dieses Festival ebenfalls unterstützen. So konnte Helwig in diesem Jahr die Schauspielerin Jutta Speidel, aber auch Johanna Bittenbinder ("Beste Zeit" und "Beste Gegend") und Lena Odenthals Kollegin im Tatort Ludwigshafen, die Schauspielerin Lisa Bitter, begrüßen. Bitter wohnt in München und war auch 2019 in Landsberg beim Independent Filmfest Snowdance zu Gast. Sie erinnert sich gerne daran. "Es war kalt und schneite, aber das Festival war besonders." Bitter begleitete damals ihre Tatort-Kollegin Ulrike Folkerts, die in Landsberg Schirmherrin des Festivals von Tom Bohn war. Eine neue Folge mit ihr als Kommissarin läuft am Sonntag und heißt "Gold". Dabei geht es um das mysteriöse Verschwinden eines jungen Mannes. In Starnberg wurde die Schauspielerin von David Zimmerschied begleitet, der auch schon 2017 in Landsberg drehte. Und zwar den Film "Maria Mafiosi" mit Lisa Maria Potthoff in der Hauptrolle. "Landsberg ist eine schöne Stadt", sagt Zimmerschied. Der Film wurde damals auch in der Redaktion des Landsberger Tagblatts gedreht, das damals kurzfristig zur Polizeistation umfunktioniert wurde.

Die Schauspielerinnen und Schauspieler Lena Buhl, Stephanie Liebl und Hans Stadelbauer. Foto: Thorsten Jordan

Im Gespräch mit Schauspielerin Jutta Speidel erfährt man, warum es leider keine Neuauflage nach 30 Jahren der Kultserie "Drei sind einer zu viel" gegeben hatte. "Wir wollten das eigentlich zum Jubiläum drehen, aber der Intendant des Senders dachte, das kennt heute keiner mehr." Das ärgert die Schauspielerin und nicht nur sie, viele hätten sich sicher über eine Wiederaufnahme gefreut. Sie erinnert sich gerne an diese Rolle und auch an den Film "Fleisch". "Die Serie und der Thriller waren die absoluten Publikumsrenner und ich war dabei", so Speidel, die in München 1997 die Initiative "Horizonte" gründete und sich für obdachlose Kinder und ihre Mütter mit großem Engagement einsetzt. Ebenfalls im Publikum sind Regisseur Christian Lerch ("Was weg is, is weg", "Das Glaszimmer") und Schauspieler Hans Stadelbauer ("Dahoam is Dahoam").

Bei der Abschlussveranstaltung: (von links) Festivalleiter Matthias Helwig, die Schauspielerinnen Jutta Speidel, Johanna Bittenbinder und Christian Lerch (Regisseur). Foto: Thorsten Jordan

Neun Wettbewerbe küren jährlich die besten Filme des Festivals. Bei fünf von ihnen entscheiden hochkarätige Jurys, bei vier das Publikum. Hier eine Auswahl: Bereits bei der Dampferfahrt auf dem Starnberger See wurden die ersten Preise des Fünf-Seen- Filmfestivals verliehen. Der Dokumentarfilmpreis geht an "Drei Frauen". In dem einsamen Dorf Stuzhytsia in den Karpaten begleitet er die Bäuerin Hanna, die Mann und Kinder verloren hat, die Postbotin Maria und die Biologin Nelly: Je kälter der Karpatenwinter wird, desto mehr menschliche Wärme findet das Filmteam.

An der Schloßberghalle konnte man auch mal draußen ohne Regen feiern. Im Bild Bundestagsabgeordneter Michael Kießling (CSU). Foto: Thorsten Jordan

Den Gewinner des Short Plus Award konnte man dann bei der Preisverleihung in der Schloßberghalle gleich mit seiner Band Kapelle der letzten Hoffnung hören. Der Münchner Musiker und Filmemacher Florian Paul wurde ausgezeichnet. Der Film spielt in einem surrealen Gebäude, das stetig nach oben weitergebaut wird, was für immer größer werdende Risse in den Wänden und dem Fundament sorgt.

Die wichtigsten Preise des Festivals in Starnberg

Der "Fünf-Seen-Filmpreis" wird einem Langfilm aus Mitteleuropa, der noch nicht im Kino ausgewertet worden ist, verliehen. Eine jährlich wechselnde Jury, die sich aus bekannten Filmschaffenden, Branchenvertretern, Journalisten und Vertretern öffentlicher und sozialer Institutionen zusammensetzt, bestimmt den Gewinner dieses Preises. Der Spielfilmpreis im Wert von 5000 Euro wird vom Landratsamt Starnberg gestiftet und geht heuer an den Film "Dalva" und Regisseurin Emmanuell Nicot. Dabei geht es um ein junges Mädchen, das vom Vater missbraucht wurde und dachte, sie sei seine Frau. Wie sie sich von diesem Trauma befreit und die Tür zu einem neuen Leben aufstößt, ist Thema des Films.

Auch ein junger Seefelder bekommt einen Preis für "Ernte teilen"

In der Kategorie "Perspektive Filmpreis" wählt die Jury einen Preisträger, der seinen ersten oder zweiten abendfüllenden Spielfilm auf dem Festival präsentiert. Gestiftet wird der mit 3000 Euro dotierte Preis von der Stadt Starnberg an den Film "Elaha" von Milena Aboyan. Hier geht es um eine Deutsch-Kurdin, die in einer Wäscherei arbeitet und vor der Ehe ein Problem hat, vor allem mit der Entscheidung für die Liebe zu ihrer Familie und ihrem selbstbestimmten Leben.

Schauspielerin Lisa Bitter (Tatort Ludwigshafen) und ihr Kollege David Zimmerschied (u. a. "Maria Mafiosi") Foto: Thorsten Jordan

Seit 2021 wird der Kino- und Klima-Award von der privaten Initiative "unserklima.jetzt" von Anne und Alex Eichberger. In dieser Reihe werden junge Filme vorgestellt, die den Schutz unseres Klimas zum Wohl der nachfolgenden Generationen thematisieren. Er wird vom Publikum bestimmt und an den Regisseur des Films verliehen. Der Preis ist mit 3000 Euro dotiert. Heuer ging er an den Seefelder Regisseur Philipp Petruch und seinem Film "Ernte teilen". Er schildert das Leben von jungen Landwirtinnen und Landwirten, die versuchen, aus den gewohnten Strukturen ausbrechen, und nur noch produzieren wollen, was man wirklich braucht. Der Film ist noch mal am Freitag, 15. September, beim Kulturverein Herrsching im Kurparkschlösschen um 20 Uhr zu sehen. Solidarische Landwirtschaft nennt sich ein Konzept, bei dem Verbraucher mit den Landwirten in ihrer Region kooperieren. Die Verbraucher geben eine Abnahmegarantie und werden in die Produktion und den Betrieb einbezogen. Ziel ist eine Win-win-Situation für Verbraucher und Landwirte. Der Macher des Films, Philipp Petruch, wird anwesend sein.

"Ernte teilen" heißt der Film von Philipp Petruch aus Seefeld, der leider nur per Videobotschaft anwesend sein konnte. Seine Eltern nahmen den Preis entgegen. Foto: Thorsten Jordan

Der "Horizonte Filmpreis" ist ein Preis für einen Film, der sich im besonderen Maße um Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichstellung der Geschlechter und stimmiges Zusammenleben zwischen Mensch und Natur bemüht, verliehen wird. . Er wird von der Gleichstellungsstelle des Landratsamtes Starnberg gestiftet, ist mit 2000 Euro dotiert und geht an den Film "Leere Netze". Er ist gleichzeitig Liebesgeschichte und das Porträt einer jungen Generation im Iran. Regie: Behrooz Karamizade.