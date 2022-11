Stegen

Daniel Holzhauser singt Schuberts "Winterreise" in Stegen

Vor eisblauem Hintergrund interpretierten der Bariton Daniel Holzhauser und der Pianist Rudi Spring in der Alten Brauerei die "Winterreise" von Franz Schubert.

"Und als die Hähne krähten, da ward mein Auge wach; da war es kalt und finster, es schrien die Raben vom Dach." Es hätte nicht passender sein können. Fast pünktlich zum Beginn der Adventszeit präsentieren der Landsberger Kulturpreisträger Daniel Holzhauser und der renommierte Schubert-Interpret Rudi Spring den Liederzyklus "Winterreise" von Franz Schubert in der Alten Brauerei Stegen. Der Bariton Holzhauser überzeugte mit seiner sehr einfühlsamen Intonierung das Publikum im vollen Theatersaal der Groundlift-Studios. Rudi Spring sorgte am Bösendorfer-Flügel für die angemessene Begleitung. Studioleiter Daniel Betz freute sich über die überaus positive Resonanz auf das recht spontane Programmangebot und wies darauf hin, dass es sich bei dem Abend nicht nur um ein Konzert vor Publikum handle, sondern die Darbietung auch aufgenommen werde.

