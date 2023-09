Landtagswahl 2023: So hat Geltendorf gewählt

Am 8. Oktober 2023 wählt Bayern einen neuen Landtag. Wie stimmt Ihr Ort ab? Hier finden Sie am Wahltag die Ergebnisse von Geltendorf.

Rund zehn Millionen Menschen in ganz Bayern dürfen bei der Landtagswahl 2023 ihre Stimme abgeben und darüber entscheiden, wer in den nächsten fünf Jahren im Freistaat regiert. Um das Gesamtergebnis zu verstehen, hilft ein Blick auf die einzelnen Orte. Wie wählen die Menschen in ihrer Kommune? Bei welchen Kandidatinnen und Kandidaten und Parteien setzen sie ihr Kreuz? Hier erfahren Sie nach der Auszählung am Wahlabend die Ergebnisse aus Geltendorf.

Ergebnis der Landtagswahlen in Bayern 2023: Geltendorf

Wie auch bei der Bundestagswahl dürfen Wahlberechtigte bei der Landtagswahl in Bayern zwei Kreuze setzen: eines für die Erststimme, eines für die Zweitstimme. Mit der Erststimme wird eine Kandidatin oder ein Kandidat des Stimmkreises gewählt. Insgesamt 91 Stimmkreise gibt es bei der Landtagwahl in Bayern. Wie welche Kandidaten in Geltendorf abgeschnitten haben, sehen Sie an dieser Stelle nach der Stimmauszählung am Wahltag.

Mit der Zweitstimme wird sowohl eine Partei als auch eine Kandidatin oder ein Kandidat gewählt. Dadurch wird über die Reihenfolge der Kandidaten auf der Parteienliste entschieden. Für jeden Wahlkreis gibt es eine eigene Liste. Insgesamt sieben Wahlkreise gibt es in Bayern – diese entsprechen den bayrischen Regierungsbezirken. Wie sieht das Ergebnis für Geltendorf aus? Das können Sie am Wahlabend in einer Grafik an dieser Stelle nachvollziehen.

Diese Kandidaten und Parteien hat Geltendorf gewählt

Wie auch bei der Bundestagswahl gibt es bei der Bayern-Wahl die sogenannte Fünf-Prozent-Hürde. Das bedeutet, dass eine Partei mindestens fünf Prozent der gesamten Stimmanzahl erhalten muss, um in den Landtag einziehen zu dürfen. (AZ)