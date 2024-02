Steinebach

vor 18 Min.

Vor 800 Jahren: Steinebach taucht erstmals in Urkunde auf

Plus Zwischen Windach und Hechenwang liegt etwas abseits Steinebach, ein Dorf mit ein paar Höfen und einer Wochenendsiedlung. Vor 800 Jahren wird der Ort erstmals erwähnt.

Von Gerhard Heininger, Jón Schweizer, Manfred Stagl

In diesem Jahr jährt sich zum 800. Mal die erste urkundliche Nennung der Ortschaft Steinebach bei Windach. Die älteste Nennung dieses Ortsnamens geschah in der Zeit, in der Heinrich I. von 1224 bis 1242 Propst der Augustiner-Chorherren in Dießen war. In diese Zeit fielen auch zwei Grunderwerbe des Dießener Klosters von zwei Höfen in Steinebach, erläutert eine Mitteilung des Windacher Veteranenvereins den historischen Hintergrund.

Es handelte sich um eine Schenkung eines Francho aus Sölb (bei Raisting), der einen Hof in Steinebach geerbt hatte, und den Kauf eines Hofes von einem Sivirdo de Rotenburc (aus dem ausgestorbenen Geschlecht der Rottenburger). Bezeugt wurden die Schenkung und der Kauf unter anderen von Gebolfus de (aus) Windach und Marcwardus de Hochenwanch (Hechenwang).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen