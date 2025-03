Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall auf der B17 bei Steingaden

Bei einem Verkehrsunfall auf der B17 bei Steingaden im Landkreis Weilheim-Schongau ist am Donnerstagnachmittag hoher Sachschaden entstanden. Vier Fahrzeuge waren daran beteiligt.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 24-jähriger Autofahrer gegen 14 Uhr von Füssen kommend in Richtung Steingaden. Offensichtlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Auto einer 82-Jährigen aus Füssen. Aufgrund des Aufpralls wurde das linke Vorderrad des Autos der Frau herausgerissen und prallte gegen den Pkw einer 62-jährigen Starnbergerin. Am Fahrzeug des Unfallverursachers platze ein Vorderreifen, dadurch kam der Wagen ins Schlingern und prallte zuletzt noch in den Pkw eines 66-Jährigen aus dem Landkreis Eichstätt.

Bei dem Unfall wurden die 82-Jährige sowie deren Beifahrerin laut Polizei leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 73.000 Euro. Die Feuerwehr war zur Reinigung der Fahrbahn sowie zur Regelung des Verkehrs vor Ort. Die Bundesstraße musste für rund drei Stunden komplett gesperrt werden. (AZ)