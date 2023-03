Rettungshubschrauber nach schwerem Unfall bei Steingaden im Einsatz

Bei Steingaden kommt es auf der B17 zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein Mann wird verletzt und in eine Klinik geflogen.

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist es am Donnerstagvormittag um 9.30 Uhr auf der B17 im Gemeindebereich Steingaden zwischen der Abzweigung Butzau und Kellershof gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 74-jähriger Mann mit seinem Auto in nördliche Richtung unterwegs. In einer lang gezogenen Linkskurve wollte er einen Sattelzug, an dessen Steuer ein 61-jähriger Mann aus dem Landkreis Ostallgäu saß, überholen.

Dabei übersah er einen entgegenkommenden Pkw, in dem ein 59-Jähriger saß. Dieser konnte noch leicht nach rechts ausweichen, eine seitliche Kollision mit dem Fahrzeug des 74-Jährigen jedoch nicht mehr verhindern. Sein Wagen kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb an der Böschung liegen.

Unfall bei Steingaden: B17 ist lange gesperrt

Der 74-Jährige streifte mit seinem Fahrzeug noch die linke Seite des Lastwagens. Während er und der Lkw-Fahrer unverletzt blieben, erlitt der 59-Jährige mittelschwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Augenklinik nach Augsburg geflogen werden. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 16.000 Euro, so die Polizei.

Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei wurde die Feuerwehr Steingaden alarmiert und regelte vor Ort den Verkehr. Die B17 musste zur Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge bis kurz vor 12 Uhr halbseitig gesperrt werden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch