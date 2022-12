Steingaden: Streit in Gemeinschaftsunterkunft eskaliert

In einer Gemeinschaftsunterkunft in Steingaden eskaliert ein Streit. Zwei Männer bedrohen den Sicherheitsdienst.

Am späten Dienstagabend (27. Dezember) ist es in einer Gemeinschaftsunterkunft in Steingaden im Landkreis Weilheim-Schongau zu einer Bedrohung und versuchten gefährlichen Körperverletzung mit einem Messer gekommen. Zwei junge Männer hatten den Sicherheitsdienst bedroht.

Nach Angaben der Polizei brannte das Essen eines 31-jährigen Mannes aus Sierra Leone in der Gemeinschaftsküche an und ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes schaltete den Herd aus. Danach kam es erst zu einem verbalen Streit zwischen dem Mann und den Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes. Danach ging der 31-Jährige in sein Zimmer, holte dort ein größeres Küchenmesser und bedrohte damit den Sicherheitsdienst. Auch soll der 31-Jährige einmal mit dem Küchenmesser in Richtung eines Mitarbeiters des Sicherheitsdienstes gestochen haben, dieser konnte jedoch durch einen Schritt zurück unverletzt ausweichen.

Mit dem Stuhlbein auf die Mitarbeiter losgegangen

Als der 31-Jährige kurze Zeit später das Messer wieder in seinem Zimmer ablegte und zurückkam, konnte er von dem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes überwältigt und fixiert werden. Dabei mischte sich jedoch noch ein weiterer Bewohner, ein 43-jähriger Mann aus Tansania, ein. Er ging mit einem Stuhl auf die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes los und wollte einen der Mitarbeiter damit schlagen. Der Mitarbeiter konnte jedoch ein Stuhlbein greifen und den Angriff abwehren.

Die beiden Männer wurden den Polizeibeamten, die mit mehreren Streifenwagen aus den umliegenden Dienststellen anfuhren, übergeben. Der 31-jährige Mann aus Sierra Leone wurde vorläufig festgenommen und wird nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft zur Entscheidung der Untersuchungshaft dem Ermittlungsrichter in München vorgeführt. Der 43-jährige Mann aus Tansania wurde in Gewahrsam genommen und am Mittwochmorgen aus dem Polizeigewahrsam entlassen. (AZ)

