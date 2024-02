Damen-Team des Fuchstal steigt in die 1. Bundesliga auf

Einen großen Erfolg verbucht die Damen-Mannschaft des SV Fuchstal. Das Team schaffte nach einem extrem spannenden zweiten Wettkampftag den Aufstieg in die höchste Liga.

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte treten die Stockschützen des SV Fuchstal in der 1. Bundesliga an. Genauer gesagt: Die Stockschützinnen, denn dieser Coup gelang der Damen-Mannschaft. Dabei sah es nach dem ersten Wettkampftag nicht danach aus, als sei der Sprung ins Oberhaus zu machen.

Nach dem Aufstieg in der Sommersaison sollte nun auch im Winter der Aufstieg in die 1. Bundesliga gelingen. Dieses Ziel hatten Martina Unglert, Sarah Wurmser, Inge Straub und Doris Lindner klar vor Augen. Doch der erste Wettkampftag brachte die Ernüchterung: Nach einer durchwachsenen Leistung belegten die Fuchstalerinnen nur den siebten Platz. Eine kleine Hoffnung blieb noch für den zweiten Spieltag in der Peitinger Eishalle. Insgesamt acht Partien waren noch zu spielen, um die Chance auf einen der drei Aufstiegsplätze zu wahren mussten eigentlich alle gewonnen werden.

Der erste Sieg gibt Selbstvertrauen

Im ersten Spiel legte das SVF-Team mit einem 5:3 gegen Alztal-Garching einen guten Grundstein, die beiden folgenden Spiele wurden souverän gewonnen (11:3 gegen EC Farchant; 10:2 gegen ZSV Peißenberg). Im Spiel gegen den EC Bad Kohlgrub gerieten die Fuchstalerinnen erstmals in Rückstand (2:6), doch sie ließen sich nicht aus dem Konzept bringen und setzten sich am Ende 8:6 durch. Das nächste Spiel, das letzte vor der Pause, sollte sich als das erste wegweisende Spiel herauskristallisieren. Mit dem ASV Eggstätt wartete der zu diesem Zeitpunkt Führende.

Doch die Fuchstaler Damen "können erste Plätze": Bereits am ersten Spieltag hatten sie Rottach-Egern dessen einzige Niederlage beigebracht. Auch der ASV Eggstätt zog den Kürzeren: Mit 7:5 stürzten die Fuchstalerinnen den nächsten Spitzenreiter. Damit blieb es spannend: Noch hatten acht Mannschaften die Chance auf den Aufstieg.

Die Damen des SV Fuchstal holen einen Rückstand auf

Zwei Spiele standen für das SVF-Team noch an, wobei die Partie gegen den EC Irging-Simbach ein vorgezogenes Endspiel war: Und erneut behielten die Fuchstalerinnen die Nerven. Nach einem 4:6-Rückstand holten sie sich mit 7:6 den Sieg und durften weiter vom Aufstieg träumen. Endgültig "den Deckel drauf" machte das Team im letzten Spiel, in dem sie Prienbach mit 11:1 aus dem Eisstadion fegten. Damit war es klar: Die Damen des SV Fuchstal steigen in die 1. Bundesliga auf.

Mit einer Endpunktzahl von 25:7 (+51) belegten die Damen Platz zwei und steigen zusammen mit dem EC Schwangau und der EKC Rottach-Egern auf. Ein großartiger Erfolg, zu dem auch die vielen Fans beigetragen haben, die die Damen tatkräftig und lautstark unterstützten. "Ohne Euch wäre das nicht möglich gewesen", bedankten sich Martina Unglert, Sarah Wurmser, Inge Straub und Doris Lindner. (AZ)