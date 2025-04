Aufatmen beim Soldaten- und Veteranenverein der Pfarrei Stoffen

Der Soldaten- und Veteranenverein der Pfarrei Stoffen hat eine lange Tradition, die bis ins Jahr 1887 zurückreicht. In Zeiten, in denen viele Traditionsvereine vor Herausforderungen stehen, ist es umso erfreulicher, dass der Verein weiterhin bestehen bleibt und einen neuen Vorstand gewählt hat. Die jüngsten Entwicklungen zeigen, wie wichtig es ist, dass sich engagierte Mitglieder finden, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.

Hans Hafenmair hat sich in letzter Minute entschieden, die Nachfolge von Wolf-Dieter Friedrichsdorf als 1. Vorstand anzutreten. Diese Entscheidung kam nicht von ungefähr; sie ist das Ergebnis vieler Gespräche und Überlegungen innerhalb des Vereins und in den Ortsteilen Lengenfeld, Stoffen und Ummendorf. Es war eine Zeit der Unsicherheit, in der sogar die Auflösung des Vereins zur Diskussion stand. Doch letztendlich hat Hans Hafenmair den Mut gefunden, das Ruder zu übernehmen - und das ist ein Zeichen für den Zusammenhalt und die Loyalität, die in diesem Verein herrschen.

