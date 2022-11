Dichter Nebel: Schwerer Unfall zwischen Stoffen und Stadl

Bei schlechter Sicht verunglückt ein Autofahrer. Er kommt bei Stoffen von der Straße ab.

Im dichten Nebel hat sich am Samstagabend auf der Straße zwischen Stoffen und Stadl ein Verkehrsunfall ereignet, meldet die Landsberger Polizei. Ein 41-jähriger Mann aus der Gemeinde Vilgertshofen fuhr gegen 18.50 Uhr von Stadl in Richtung Stoffen und kam mit seinem Pkw in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, wo er frontal gegen einen Baum prallte.

Der Fahrzeugführer, der alleine im Fahrzeug war, wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Strecke war für etwa eine Stunde komplett gesperrt. (AZ)

