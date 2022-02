Ein Stoffener erhält das Bundesverdienstkreuz

Josef Ettner wird am Sonntag in Stoffen für seinen Einsatz für das Allgemeinwohl mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Die Verleihung findet nach dem Gottesdienst statt.

Eine Verleihung des Bundesverdienstkreuzes wird am 13. Februar im Anschluss an den Sonntagsgottesdienst in der Pfarrkirche in Stoffen stattfinden. Geehrt wird mit dieser Auszeichnung der langjährige Kirchenpfleger von Mariä Heimsuchung und Schützenmeister von "Edelweiß" Stoffen, Josef Ettner.

Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, wird Landrat Thomas Eichinger das Bundesverdienstkreuz überreichen und damit die Verdienste Ettners für das Allgemeinwohl würdigen. Josef Ettner kann auf ein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement in seinem Wohnort zurückblicken. Unter anderem war der heutige Ehrenschützenmeister 32 Jahre lang Schützenmeister des Vereins "Edelweiß" Stoffen. Als Josef Ettner vor inzwischen 20 Jahren das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt erhielt, konnte er bereits auf eine 20-jährige Tätigkeit in der Kirchenverwaltung (davon neun Jahre als Kirchenpfleger) zurückblicken. (lt)

