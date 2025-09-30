Straßensperrungen und Streckenverlauf: Wissenswertes zum Hardy‘s Stadtlauf

Am Freitag findet in Landsberg wieder der Hardy’s Stadtlauf statt. Es ist bereits die 18. Auflage. Mehr als 2000 Läufer und Walker gehen dann an den Start, um sportliche Leistungen zu erbringen und Spaß zu haben. Alle Startplätze sind vergeben. Der Veranstalter hat inzwischen die Streckenführung bekannt gegeben und die Stadt informiert auf Nachfrage unserer Redaktion, welche Verkehrsbeeinträchtigungen und Sperrungen für die Großveranstaltung vorgenommen werden.

Der Hauptplatz sowie die umliegenden Straßen werden von 8 bis 16 Uhr für den Verkehr gesperrt. Dies betrifft sowohl den ruhenden als auch den fließenden Verkehr. Hinweisschilder werden rechtzeitig auf die Sperrungen und die entsprechenden Umleitungen aufmerksam machen, heißt es von der Pressestelle der Stadt.

Streckenführung in Landsberg: Durch die Altstadt und am Lech entlang

Der Start- und Zielbereich befindet sich am Hauptplatz, in den vergangenen Jahren führte die Strecke am Lech entlang durch den Englischen Garten bis zur Staustufe 15. Dort wird aktuell allerdings eine Fischtreppe gebaut. Deswegen laufen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in diesem Jahr mehr durch die Altstadt. Die Route führt vom Hauptplatz über die Karolinenbrücke und von dort weiter am Lech entlang nach Süden. Dort befindet sich auch ein Wendepunkt. Es geht anschließend bis zur Sandauer Brücke immer am Fluss entlang weiter. Der weitere Weg zurück zum Hauptplatz führt über Adolph-Kolping-Straße, Flößerplatz, Hintere Salzgasse, Roßmarkt Brudergasse und Voderer Anger.

Vollsperrungen gibt es laut Stadt am Hauptplatz (Umleitung über Schlossergasse), in der Katharinenstraße ab Karolinenbrücke (Umleitung über von-Kühlmann-Straße), der Sandauer Brücke (Anlieger frei bis Tiefgararge) und im Vorderen Anger (ausgenommen Anwohner bis Hausnummer 231).

Der Hauptlauf startet um 12 Uhr am Landsberger Hauptplatz

Der Rundkurs hat eine Länge von fünf Kilometern. Die Teilnehmer der Zehn-Kilometer-Distanz müssen diesen zweimal absolvieren. Die Halbmarathonstrecke besteht aus vier Runden, wobei die 1. Runde eine Länge von 6,1 Kilometern hat, informiert das Familienunternehmen Hardy‘s. Der Kinderlauf (800 Meter) startet um 11 Uhr, der Jugendlauf (2000 Meter) weitere 15 Minuten später. Um 12 Uhr geht es dann auf den längeren Distanzen und für die Nordic Walker los.

Auch heuer wird wieder ein Rahmenprogramm organisiert. So werden eine Kinderhüpfburg und Kinderschminken, Showeinlagen von Cheerleadern und Aktivitäten sowie Informationen der Sponsoren angekündigt. Auch eine große Bühne mit Live-Moderation und Siegerehrungen nach den Läufen wird es geben.