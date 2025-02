Streit in Landsberger Bar endet mit Randale

Am frühen Samstagmorgen erhielt ein 34-jähriger aus dem südlichen Landkreis Augsburg in einer Bar am Georg-Hellmair-Platz von einem 65-Jährigen eine „Kopfnuss“, da der Geschädigte durch sein aufdringliches Verhalten einen Streit provozierte, so der Polizeibericht. Nach der Körperverletzung wurde der Geschädigte aufgrund seines Verhaltens der Bar verwiesen. Da der Mann wenig später wieder in die Bar zurückkehrte und dort lautstark auf sich aufmerksam machte, wurde anschließend die Polizei verständigt. Da der Mann bei Eintreffen der Streife sehr aggressiv und „außer sich„ war, musste er sogar gefesselt werden. Eine Verletzung an der Nase, offensichtlich von der zuvor begangenen Körperverletzung in der Bar, wurde anschließend im Krankenhaus Landsberg ärztlich versorgt. (AZ)

Alexandra Lutzenberger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kopfnuss Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis