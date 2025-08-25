Streuobstsammlungen der Solidargemeinschaft finden wieder statt

Wenn im Spätsommer die Äpfel auf den Streuobstwiesen reifen, herrscht im Landkreis reges Treiben. Die alljährliche Streuobstsammlung der Solidargemeinschaft Landsberger Land ist nach eigenen Angaben längst zu einer festen Tradition geworden. „Sie bringt Menschen aus der Region zusammen, um gemeinsam einen wertvollen Beitrag zum Erhalt unserer Kulturlandschaft zu leisten“, heißt es in einer Pressemitteilung der Solidargemeinschaft.

Was danach aus den Äpfeln entsteht, zeigt laut der Gemeinschaft, wie vielfältig sich Streuobst nutzen lässt – von erfrischenden Getränken bis zu feinen Würzmitteln für die Küche. Hinter jeder Flasche stecke die Geschichte regionaler Zusammenarbeit und sorgfältiger Verarbeitung. So entstünden mit Partnerbetrieben Lebensmittel, die durch ihre Herkunft, ihre Sorgfalt in der Verarbeitung und ihre kurzen Transportwege eine Geschichte erzählen, also von Menschen, die sich für den Erhalt unserer Kulturlandschaft starkmachen.

Denn Streuobstwiesen seien weit mehr als nur Apfellieferanten: „Sie gehören zu den artenreichsten Lebensräumen Mitteleuropas.“ Die Solidargemeinschaft Landsberger Land setze sich daher seit Jahrzehnten für ihren Erhalt ein – mit Pflanzaktionen, Bildungsprojekten und durch die Unterstützung all jener, die ihre Streuobstbestände aktiv pflegen und erhalten.

An drei Tagen finden die Streuobstsammlungen im Kreis Landsberg statt

Wer sich beteiligen möchte, kann dies ganz einfach tun, indem die geernteten Äpfel aus Garten oder Streuobstwiese zu den Sammlungen gebracht werden. Diese finden am 30. August, 13. und 27. September sowie am 11. Oktober zwischen 9 und 13 Uhr statt. Die Sammelstelle ist bei Ulrich Huber, Am Tränkholz 1, 86922 Eresing.

Es werden 20 Euro je 100 kg Äpfel ausgezahlt. Streuobst, also bereits vom Baum gefallenes Obst, darf gebracht werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass faulige Früchte nicht angenommen werden.

Alle Informationen zur Streuobstsammlung gibt es auf www.unserland.info, sowie auch auf den Social-Media-Kanälen @unser.land.netzwerk. (AZ)