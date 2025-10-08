Das Agrarbildungszentrum öffnet seine Türen

Das Agrarbildungszentrum Landsberg öffnet am Sonntag, 12. Oktober, von 10 bis 17 Uhr wieder seine Türen und stellt sein Bildungsangebot vor. Der Kreisverband des Bayerischen Bauernverbands (BBV) Landsberg feiert gleichzeitig seinen Kreisbauerntag. Der Tag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst, geleitet von Pater Tassilo. Und das erwartet die Besucherinnen und Besucher:

informiert über die Fortbildung zum Techniker für Landwirtschaft und zukünftige berufliche Möglichkeiten als Dienstleister und Unternehmer. Die Kollegen vom Versuchsfeld diskutieren mit den Besuchern über die neuesten Versuchsergebnisse.

erhalten Interessierte Informationen zur Berufsausbildung zu agrartechnischen Assistenten (ATA). Es gibt Führungen durch die Laborräume, Schüler und Assistenten präsentieren Versuche aus der Ausbildung in den Bereichen Lebensmittelanalytik, Biotechnologie sowie Pflanzen- und Umweltanalytik.

auf 30.000 Quadratmetern werden verschiedene Maschinen und Demonstrationen gezeigt, darunter eine Windenfällung mit korrekter Schnitttechnik, Brennholzaufarbeitung, Hackschnitzelhacken, Dreschen mit einer alten Dreschmaschine und Ballenwickeln. Außerdem gibt es eine Ausstellung zu Spurführung und Agrardrohnen.

Zum Tag der offenen Tür im Agrarbildungszentrum in Landsberg gehören auch landwirtschaftliche Gerätschaften.

Zum Tag der offenen Tür im Agrarbildungszentrum in Landsberg gehören auch landwirtschaftliche Gerätschaften.

Im Bereich Haushaltstechnik wird moderne Gerätetechnik vorgestellt, es gibt Vorträge zu aktuellen Themen und Fachwissen für Fachkräfte von Firmen sowie Informationen zur Berufsbildung in der Hauswirtschaft.

Der BBV Landsberg lädt zum Kreisbauerntag in die Halle 1 des Gebäudes 5.2 ein. Der Tag beginnt mit einem Gottesdienst um 9.30 Uhr mit Pater Tassilo. Anschließend erfolgt die Ehrung der landwirtschaftlichen Meister und Technikerabsolventen sowie ein Festvortrag mit Diskussion.

Am Infostand der Imkerschule erfahren Besucherinnen und Besucher alles rund um die Imkerei, können Honig verkosten und um 11 und 14 Uhr an Führungen im Bienengarten teilnehmen.

Zum Rahmenprogramm gehört unter anderem eine mobile Apfelpresse, in der eigene Äpfel zu Apfelsaft verarbeitet werden können. Kinder können den Tretschlepperführerschein machen, sich auf der Hüpfburg austoben und fantasievoll schminken lassen. Für Faszination, Staunen, Lachen und Unterhaltung für Jung und Alt sorgt Zauberkünstler Louis von Eckstein (um 13, 14 und 15 Uhr).