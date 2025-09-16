Heute ist Tag der Selbsthilfe: Diese Frau kämpft deutschlandweit für Borreliose-Patienten

Wenn Alexandra Leutenstorfer von ihrer Arbeit erzählt, dann klingt darin persönliches Erleben ebenso an wie Entschlossenheit. Die 57-Jährige aus Mundraching (Landkreis Landsberg) ist seit 2024 Vorsitzende des Borreliose und FSME Bunds Deutschland. Der Grund für ihr ehrenamtliches Engagement hat eine bewegende Vorgeschichte: die schwere Krankheitsgeschichte ihrer Tochter.

Tochter Tamara war ein quirliges Mädchen, das schon früh davon träumte, Musicaldarstellerin und Schauspielerin zu werden. Doch mit 13 Jahren veränderte ein Zeckenstich ihr Leben. Es folgten Jahre voller Schmerzen, Erschöpfung und Rätselraten. Erst nach fünf Jahren kam die Diagnose Borreliose. Als die junge Frau 18 war, saß sie im Rollstuhl. „Ich konnte nicht laufen, kein Glas heben und hatte Höllenschmerzen“, erinnert sie sich an den absoluten Tiefpunkt 2018, als sie ihr Studium an der Filmhochschule abbrechen musste. Mehr als ein Jahrzehnt später, kann die heute 29-Jährige ihren Traum wieder aufnehmen. Der Weg dorthin war steinig – und hat die Familie noch enger zusammengeschweißt.

Die Wanderröte tritt nur bei etwa der Hälfte der Borreliose-Infizierten auf

Die lange Krankheitsodyssee führte Alexandra Leutenstorfer vor Augen, wie schwierig die Diagnose sein kann. „Ärzte haben oft nicht das Fachwissen; Infektiologie ist im Studium nur ein Wahlfach“, kritisiert sie. Zudem sei Borreliose komplex und vielschichtig, Beschwerden reichen von Kopf- und Gliederschmerzen über Erschöpfung bis hin zu Herzrhythmusstörungen. Erschwerend kommt hinzu, dass die charakteristische Wanderröte nach einem Stich nur bei etwa der Hälfte der Infizierten auftritt.

In Deutschland sind Zeckenstiche vor allem wegen zweier Krankheiten gefürchtet: FSME und Borreliose. FSME ist die Abkürzung für Frühsommer-Meningoenzephalitis, eine virusbedingte Entzündung des Gehirns, der Hirnhäute und des Rückenmarks ausgelöst durch einen Zeckstich. Sie tritt vergleichsweise selten auf, zudem gibt es eine Schutzimpfung und Meldepflicht. „Die Meldepflicht in verschiedenen Bundesländern wie Bayern hat der Borreliose Bund durchgesetzt“, erwähnt Leutenstorfer. Borreliose dagegen wird von Borrelien-Bakterien ausgelöst, die sich durch das Körpergewebe bewegen können. Eine Impfung existiert bislang nicht. Der Bund schätzt die Zahl der Infektionen hierzulande auf 500.000 bis eine Million pro Jahr – mit einer hohen Dunkelziffer. „Viele Fälle bleiben über Jahre hinweg unerkannt oder werden falsch diagnostiziert“, sagt Leutenstorfer.

Jede Borreliose-Therapie ist anders: Das Immunsystem trifft auf den Erreger-Mix der Zecke

Die medizinische Fußpflegerin, Naturkosmetikerin und Phythotherapeutin bildete sich mit vielen naturheilkundlichen Ausbildungen weiter, nachdem sie erleben musste, dass die Beschwerden ihrer Tochter lange nicht ernst genommen wurden. Sie geht sogar so weit, dass sie zurückblickend sagt: „Die Ärzte hätten meine Tochter fast vernichtet.“ Unterstützung fanden Mutter und Tochter auch in naturheilkundlichen Ansätzen: Wilde Karde, Arnika, Rosenwurz sowie eine antientzündliche Ernährung gehörten dazu. „Jetzt bin ich wieder 100 Prozent hergestellt“, berichtet Tamara Roming – auch wenn sie weiß, dass Wachsamkeit und Geduld bleiben müssen. Doch dieser Weg zur Genesung lasse sich nicht 1:1 bei anderen Betroffenen anwenden, betont ihre Mutter. Schließlich sei das Immunsystem jedes Menschen anders. Und auf dieses trifft eine Zecke mit ihrem eigenen Erreger-Mix, den sie in sich tragen kann.

Aus der Selbsthilfe entstanden, existiert der Borreliose und FSME Bund seit 31 Jahren. Leutenstorfer führt den Verband gemeinsam mit weiteren Engagierten, darunter eine Redakteurin und ein Schatzmeister, die ebenfalls in der Lechraingemeinde wohnen. Ihr Mann Georg übernimmt den Versand von Ratgebern und Magazinen an Ärzte, Apotheken und Kindergärten. Eine Hotline gehört ebenfalls zum Angebot – über 7000 Beratungen wurden bereits durchgeführt. „Ich höre jeden Tag weinende Menschen, die nicht ernst genommen werden“, sagt sie. Panikmache ist ihr dennoch fremd: „Auch wenn die Diagnose Zeit und Geduld erfordert, gibt es sehr gute Heilungschancen – wenn man richtig reagiert.“

„Wir wären froh gewesen, wenn wir damals diese Unterstützung gehabt hätten.“

Am 16. September wird sie mit dem Bund beim bundesweiten Tag der Selbsthilfe mit einem Stand in Augsburg vertreten sein. Zugleich reicht ein Mitglied des Verbandes eine Bundestagspetition ein: „ICD-11 JETZT“. Ziel ist die sofortige Einführung der modernisierten internationalen Diagnoseklassifikation. Leutenstorfer erklärt wieso: „Die derzeit gültige ICD-10 bildet Borreliose nur grob ab. Die ICD-11 hingegen ermöglicht eine differenziertere Erfassung, bessere Forschung und eine gerechtere Kostenübernahme durch Krankenkassen.“



Während Pharmaunternehmen wie Pfizer an einem Impfstoff forschen, der frühestens 2027 verfügbar sein könnte, setzt die 57-Jährige auf Aufklärung und Prävention: hohes Gras meiden, Hosenbeine in die Socken stecken, Kleidung mit Lavendel- oder Kokosöl benetzen und den Körper nach Aufenthalten im Freien gründlich absuchen.

Warum Familie Leutenstorfer trotz überstandener Erkrankung weiterhin so viel Zeit in die Aufklärung investiert? Die Antwort gibt ihr Mann Georg: „Wir wären froh gewesen, wenn wir damals diese Unterstützung gehabt hätten.“

Der Tag der Selbsthilfe findet am Dienstag, 16. September, bundesweit zum ersten Mal statt. Dieser Aktionstag wurde von der Nationalen Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (NAKOS) und der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen (DAG SHG) initiiert, um die Vielfalt und Bedeutung der Selbsthilfe in Deutschland zu stärken und sichtbar zu machen. Alexandra Leutenstorfer ist mit dem Borreliose und FSME Bund Deutschland e.V. mit einem Stand in der City-Galerie Augsburg vertreten.

Zeckenstich – was nun? Der Borreliose und FSME Bund informiert: Nicht jede Zecke trägt Krankheitserreger in sich. Aber dennoch besteht das Risiko einer Infektion. Das gilt es zu beachten: Unverzüglich entfernen: Das Risiko, von einer stechenden Zecke infiziert zu werden, kann durch umgehendes Herausziehen der Zecke deutlich gesenkt werden. Das gilt insbesondere für die Lyme-Borreliose. Im Gegensatz zu FSME-Viren, die unmittelbar mit dem Stich der Zecke übertragen werden, gibt es eine Karenzzeit für Borrelien. Deshalb gilt: Nicht erst auf einen Arzttermin warten, sondern unverzüglich entfernen.

Zecke ohne Tricks herausziehen: Der Stechapparat der Zecke sieht aus wie ein Dübel. Meist spürt man den Stich nicht. Aber man fühlt die Zecke mit der Fingerkuppe. Zecke nicht mit Hausmitteln betäuben, denn in der Not spritzt die Zecke ihren gefährlichen Inhalt erst recht in die Stichwunde. Also: Ruhe bewahren.

Werkzeuge: Dickbackige Zeckenzangen und Finger sind ungeeignet, um den Zeckenkörper ohne Quetschen zu entfernen. Sinnvoller ist eine spitze gebogene Splitterpinzette oder – als schnelle Hilfe – eine sogenannte Zeckenkarte. Der Borreliose und FSME Bund (www.borreliose-bund.de) empfiehlt zudem ein Mini-Werkzeug (ursprünglich für Waldarbeiter entwickelt), das aussieht wie ein Nadeleinfädler, aber durch eine Spezialdrahtschlinge selbst für kleine Nymphen funktioniert. (AZ)