Wie baue ich Stress ab? Sechs Kursleiterinnen geben Tipps

Wenn man sich bei Kleinigkeiten schon gestresst fühlt, einen ständig wiederkehrende Schmerzen oder negative Gedanken plagen, sich Ängste aufbauen oder schlechte Verhaltensmuster einschleichen, dann wissen viele Menschen, dass sie etwas tun müssten. Eigentlich. Doch viel zu oft steht anderes im Vordergrund, Familie, Beruf, der Alltag allein kosten schon viel Kraft. Da bleibt oft keine Zeit, sich selbst etwas Gutes zu tun.

Wer verschiedene Angebote für Körper, Seele und mehr Wohlbefinden im Leben kennenlernen möchte, hat dazu in Landsberg im Forum Vitae Workspace in der Robert-Bosch-Straße 6 am Samstag, 12. Juli, von 10 bis 14 Uhr Gelegenheit. Die sechs Kursleiterinnen, die Kurse in dem großen, angenehmen Raum anbieten, haben sich zum Tag der offenen Tür zusammengeschlossen und ein Schnupperprogramm auf die Beine gestellt.

Seit April gibt es dort gesundheitsorientierte Kurse. Zu Beginn kannten sich die Kursleiterinnen nicht, stellten aber mit der Zeit fest, dass alle mit und am Menschen arbeiten. „Wir haben zwar jede ein anderes Konzept, jedoch eint uns, dass wir Menschen helfen wollen, ihre Lebenssituation positiv zu verändern“, sagt Birte Netzer. Die 43-jährige Zahnmedizinische Prophylaxeassistentin und Mutter von zwei Kindern aus Landsberg bietet Beckenbodentraining an. „Als ich im Sportverein Erpfting einen Trampolinkurs initiierte, verzichteten viele Frauen darauf aufgrund ihres schwachen Beckenbodens“, erinnert sich Netzer an die Initiation, sich in Sachen Beckenboden weiterzubilden und ihr Wissen an andere weiterzugeben.

Mit Qigong abends zur Ruhe finden

Ob nach der Geburt eines Kindes oder als ältere Frau in den Wechseljahren, der Beckenboden ist in beiden Lebensphasen ein wichtiges Thema. „Und eigentlich sollten die Übungen beim wöchentlichen Training immer dazugehören“, so Netzer. Viele der Kursleiterinnen haben die wohltuende Wirkung ihres Angebots am eigenen Leib erfahren und stehen deshalb voll dahinter. So Jenny Galda aus Türkenfeld. Die Fitnessfachwirtin litt während ihrer Schwangerschaft ständig an Kopfschmerzen. Sie probierte Qigong, die Kopfschmerzen verschwanden. Seit ihrer Weiterbildung zur Qigong-Übungsleiterin vor 13 Jahren hat sie viele positive Erfahrungen gesammelt. „Qigong ist für mich ein Allheilmittel bei Stress und Schmerzen. Wer es beherrscht, hat eine Möglichkeit, sich selbst zu helfen.“

Viele Ältere, die ihre Kurse, die sie auch in Türkenfeld gibt, besuchen, nutzen Qigong beispielsweise, um abends Ruhe zu finden und besser einschlafen zu können. Ebenfalls aus Türkenfeld stammt Jutta Schneller (54), die systemische Aufstellung für private und berufliche Themen in der Gruppe und einzeln anbietet. „Körper, Geist und Seele zu entwickeln, das geht nur in Bewusstheit“, so Schneller. Systemisches Aufstellen gehe weg vom Denken, hin zum Spüren. So würden verborgene Muster und Unbewusstes sichtbar gemacht.

Gesundheit und Selbstfürsorge: Die Gäste sollen von dem Netzwerk profitieren

Auch in zwei verschiedene Formen von Yoga kann am Tag der offenen Tür im Forum Vitae Workspace hineingeschnuppert werden: Melanie John (51) aus Issing gibt eine Einführung in Lu Jong, Tibetanisches Heilyoga. „Tibetanisches Heilyoga lässt sich gut in den Alltag integrieren, die sanften Bewegungen kann jeder ausführen“, so John. Und Aranka Masarova (44) aus Landsberg zeigt Übungen aus dem Hatha Yoga sowie Pilates, das für eine starke Mitte sorgt und Rückenschmerzen vorbeugt. Ganz gezielt widmet sich Bianca Löffler aus Illertissen Müttern mit ihrem Programm für Entspannung und Stressprävention. Als Coach arbeitet sie häufig mit durch schwere Geburten traumatisierten Müttern und hilft ihnen, mit ihrer neuen Rolle zurechtzukommen und auch wieder Zeit für sich zu finden.

Sich selbst wieder die erste Priorität zu geben, fällt vor allem Müttern schwer. Das wissen auch die Kursleiterinnen aus eigener Erfahrung, von der alle Gäste profitieren können und ebenfalls von dem Netzwerk, das sich hier in Sachen Gesundheit und Selbstfürsorge seit April gebildet hat. Am Tag der offenen Tür am 12. Juli finden Schnuppereinheiten von 10.30 bis 13.30 Uhr statt. Zudem öffnen auch alle anderen Gesundheitseinrichtungen in der Robert-Bosch-Straße 6, Forum Vitae Nistler, TheraGen Physiotherapie und die Akademie für Familiencoaching, ihre Türen und laden ein zu Vorträgen und Mitmachaktionen für Groß und Klein.