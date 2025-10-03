Ein junger Verein bringt den Tango nach Landsberg

Buenos Aires gilt als Wiege des Tango – für viele der sinnlichste und gefühlvollste Tanz, bei dem sich die Tanzpartner sehr nahekommen. Der junge Verein Licca Tango, 2021 von acht Tangobegeisterten gegründet, will den Tango auch in Landsberg sichtbar machen. Zuletzt mit einem Festival und einem Tanzpaar von Weltniveau.

Früher war das Foyer des Stadttheaters Treffpunkt für die Landsberger Tangoszene. Seit dieser nicht mehr besteht, sind die Wege weiter geworden. Licca Tango will den Tanz jedoch weiter bringen und hat deshalb im vergangenen Jahr sogar ein Festival ins Leben gerufen, das aufgrund großer Resonanz heuer wiederholt wurde. Die an drei Tagen stattfindenden Workshops waren ausgebucht, so Axel Wagner von Licca Tango.

Zum Höhepunkt des Tango-Festivals kamen 150 Tanzbegeisterte nach Landsberg

Zum Festivalhöhepunkt, der Milonga, an dem auch Showtanz geboten war, kamen rund 150 Tanzbegeisterte weit über den Landkreis hinaus, so von München, Augsburg, Ulm, Garmisch-Partenkirchen und sogar von Lindau in den Saal der Lechsporthalle. Ihre Erwartungen wurden nicht enttäuscht, das tänzerische Können der Gäste sei hoch, war zu hören. Mit großer Spannung wurde das Tanzpaar Edwin Espinosa und Alexa Yepes aus Kolumbien erwartet, das mit Baby nach Landsberg angereist kam und beim Showtanz die Herzen der Zuschauer im Sturm eroberte.

Alexa Yepes und Edwin Espinosa aus Kolumbien sind ehemalige Vizeweltmeister im Tangotanz. Foto: Thorsten Jordan

Diese blickten teils wie hypnotisiert auf die schnellen Fußbewegungen des Tanzpaars, dessen große Ausdruckskraft fesselte und auch die stilechte Kleidung, die den Geist des Tangos noch einmal verstärkte. Espinosa und Yepes sind ehemalige Vizeweltmeister. Tanzlehrer auf solchem Niveau für ein relativ neues Festival zu gewinnen, gelingt nur, wenn Termin und Ort gerade zu deren Tour von Show zu Show passen, so Wagner, der das Tanzpaar bei Workshops in Valencia kennenlernte und überzeugen konnte, nach Landsberg zu kommen. „Unterrichtet wird auf Englisch“, so Wagner. Wer vom Tango fasziniert sei, lerne aber nach und nach Spanisch, weiß Wagner.

Der Verein Licca Tango aus Landsberg lädt zum Reinschnuppern ein

Die Mitglieder von Licca Tango kamen über Tango Argentino Kurse bei der Volkshochschule zusammen. „Wir wollten nicht mehr nur zum Kurs gehen und üben. Der Tanz hat die Kraft und das Potenzial, Menschen zusammenzubringen, und das geht am Besten über einen Verein“, blickt Wagner auf die Vereinsgründung zurück. Der Verein lädt zum Reinschnuppern und zu Übungsabenden ein, die im Leonhardisaal in der alten Schule in Kaufering stattfinden. Außerdem veranstaltet er Milongas und einmal jährlich das Festival „Festivalito Candela“.

Viele der Tangotänzerinnen und Tangotänzer haben langjährige Tanzerfahrungen. Typischerweise starteten sie mit Standard-Latein, fügten exotischere Tänze wie Salsa dazu und landeten schließlich beim Tango, der als der anspruchsvollste aller Tänze gilt, da keine Figuren abgetanzt, sondern viel improvisiert wird. Die Vorlage dafür gibt die Musik, jedes Tanzpaar interpretiert sie individuell. Genaues Hören auf die Details ist also wichtig und große Konzentration, das zeichnet sich auch in den Gesichtern der Tanzpaare ab: So hat die Dame die Augen oft geschlossen, um sich ganz in die Führung zu vertiefen. Das Gesicht des Führenden ist ernst und manchmal steht sogar eine Falte zwischen den Augenbrauen.

Der Vorstand des Vereins Licca Tango bedankte sich beim Tanzpaar aus Kolumbien: (von links) Edwin Espinosa und Alexa Yepes sowie Hildegard Schwade (Vorsitzende), Axel Wagner, Karin Wagner, Christine Hirschberger und Tini Aicher. Foto: Thorsten Jordan

Für die Dauer eines Liedes öffnet das Tanzpaar seine Wahrnehmung für jedes Signal des anderen und geht in eine innige Beziehung. Zwar gibt es einen, der führt, und einen, der folgt. „Aber eigentlich ist Tango tanzen ein Dialog. Der Führende gibt den Impuls, der Folgende nimmt ihn auf und antwortet darauf, und aus dieser Antwort entwickelt der Führende weitere Impulse“, beschreibt es Hildegard Schwade, Vereinsvorsitzende von Licca Tango. Bereits vor 25 Jahren kam sie dazu, „weil die Musik direkt ins Herz geht“. Training und die Liebe zur Tangomusik seien das Wichtigste, um bei diesem anspruchsvollen Tanz weiterzukommen. Es kann also dauern, bis man zu den „Guten“ gehört. „Aber Tango tanzen kann man auch noch mit 100 Jahren“, sagt Schwade und lacht. Und bis dahin sei ja noch Zeit zum Üben.

Wissenwertes zum Tango Tango ist ein Gesellschaftstanz und Turniertanz, der paarweise getanzt wird. Er ist einer der fünf Standardtänze, Bestandteil des Welttanzprogramms und weltweit verbreitet. Der ursprüngliche Tango kommt aus Argentinien und Uruguay. Auch in den klassischen Tanzschulen wird die europäisierte Form immer mehr durch den Tango Argentino abgelöst. Die beiden Tangoformen unterscheiden sich erheblich in ihrem Charakter, Ausdruck und Bewegungsformen. Um Verwechslungen zu vermeiden, wird hier bevorzugt die Bezeichnung internationaler Tango verwendet.