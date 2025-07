Taxifahrer in Landsberg von Fahrgast geschlagen

In den frühen Morgenstunden des Samstags ist es in Landsberg zu einem Übergriff auf einen Taxifahrer gekommen, teilt die PI Landsberg mit. Ein Mann aus Penzing ließ sich gegen 4.10 Uhr zunächst per Taxi an seine Wohnadresse bringen. Dort stellte er fest, dass er seinen Geldbeutel verloren hatte, und ließ sich anschließend vom selben Taxi zurück zum Abholort in der Epfenhausener Straße in Landsberg fahren.

Am Zielort kam es demnach zu einem Streit zwischen dem Fahrgast und dem Taxifahrer, als der Mann versuchte davonzulaufen, ohne die Taxirechnung von über 30 Euro zu bezahlen. Als der Taxifahrer ihn festhalten wollte, schlug der Fahrgast dem Fahrer zweimal mit der Faust ins Gesicht und flüchtete. Die Polizei konnte den Täter jedoch namentlich ermitteln. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Betrugs und Körperverletzung. (AZ)