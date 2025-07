Der Bau für das Scheuringer Nahwärmenetz beginnt

Heizen mit Energie, die nur wenige Kilometer vom eigenen Haus erzeugt wird: Das ist in Scheuring künftig für Bürgerinnen und Bürger möglich. Die Planungen zur Heizzentrale, die am nordwestlichen Rand des Ortes stehen wird, laufen bereits seit mehreren Jahren. Inzwischen weisen Bagger und aufgerissene Straßen im Ort auf das Fortschreiten des Vorhabens hin. Der Spatenstich, bei dem die Verantwortlichen zusammenkommen, symbolisiert den offiziellen Baustart der Heizzentrale.

Die technische Inbetriebnahme soll Ende 2025 stattfinden. Danach wird der Standort zusätzlich ausgebaut. Das Prinzip ist simpel: Die Wärmeenergie wird in der Zentrale erzeugt und dann über die Leitungen an die Haushalte, Schule, Feuerwehrhaus und Kindergarten weitergegeben. Solche Nahwärmekonzepte sind eine klimafreundlichere Alternative zu fossilen Energieträgern wie Öl oder Gas und werden immer relevanter: Ab dem Jahr 2045 dürfen Heizsysteme in Deutschland nicht mehr mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. Einen Heizungstausch von fossilen Trägern hin zu klimafreundlichen Alternativen fördert der Staat daher mit bis zu 70 Prozent. Die Basisförderung liegt bei 30 Prozent. Auch der Bau der Heizzentrale wird gefördert, nämlich mit einer Fördersumme von 40 Prozent. Ähnlich viel investiert die Stadtsparkasse Augsburg als Investor des Projekts. Zehn bis 20 Prozent der Kosten teilen sich Energieversorger GP Joule und die Gemeinde Scheuring. Der erste Bauabschnitt soll rund 6,5 Millionen Euro kosten.

Hackschnitzel und Gas sollen Nahwärmenetz in Scheuring versorgen

Ende 2025 soll die Heizzentrale erstmals in Betrieb gehen. Sie wird auf 4300 Quadratmetern in zwei Etappen aufgebaut. Zu Beginn wird die Energie aus einer Hackschnitzelheizung und einem Gaskessel gewonnen. Laut Bürgermeister Konrad Maisterl soll das Gas jedoch nur bei Spitzenlasten zum Einsatz kommen, also etwa im Winter bei hohem Wärmebedarf. Den größten Anteil an Energie erzeuge der Hackgutkessel. Wie Felix Schwahn, Geschäftsführer der GP Joule Wärme sagt, werden in der ersten Etappe im Westen des Ortes 85 Haushalte in Scheuring an das Wärmenetz angeschlossen. Weitere 120 Haushalte haben sich für einen Teilanschluss entschieden. Das Wärmenetz erstreckt sich bisher über mehr als vier Kilometer.

Scheuringer Bürgerinnen und Bürger haben mehrere Möglichkeiten, am Nahwärmenetz zu partizipieren. Bei einem Teilanschluss wird die Leitung bis auf das Grundstück verlegt, jedoch nicht direkt ins Haus. Damit wird ein künftiger Anschluss ans Wärmenetz einfacher, da nicht wieder der Boden aufgerissen werden muss. Bei einem sogenannten Netzanschluss wird die Leitung bis ins Haus verlegt, jedoch ohne Wärmeabnahme. Auch hier ist ein Wechsel zum Vollanschluss leichter möglich als ohne die vorverlegte Leitung. Mit Wärme aus Scheuring versorgt werden die Haushalte mit einem Vollanschluss. „Unser Ziel ist es, ganz Scheuring mit Nahwärme zu versorgen“, sagt Gemeindeoberhaupt Maisterl. Er bezeichnet das Nahwärmenetz in seiner Ansprache vor dem Spatenstich als verlässlich, bezahlbar und klimaschonend. „Die Energiewende beginnt genau hier. So ein Projekt funktioniert nur, wenn die Menschen vor Ort dahinterstehen“, so der Bürgermeister.

Bürger können sich noch für einen Anschluss an das Nahwärmenetz Scheuring entscheiden

Ein höheres Heizvolumen bekommt die Zentrale im zweiten Bauabschnitt: Geplant ist eine Großwärmepumpe sowie zwei Warmwasserspeicher mit einem Volumen von je 142 Kubikmetern. Außerdem sollen weitere Ortsteile erschlossen werden, etwa der Süden von Scheuring, wo bisher keine Leitungen verlegt wurden. Nach Abschluss dieser Etappe werden die Kosten für die Anlage insgesamt etwa 18,5 Millionen Euro betragen, wie Schwahn von GP Joule sagt. „Hinter dem Projekt steckt viel Ehrgeiz und Hartnäckigkeit“, so der Geschäftsführer.

Interessierte können sich aktuell noch zu einem Anschluss ans Wärmenetz beraten lassen. Ein nachträglicher Anschluss sei laut GP Joule-Website zwar möglich, jedoch mit erhöhtem baulichem Aufwand verbunden. Alle Informationen zum Nahwärmenetz Scheuring gibt es online.