Christbaumsammlung 2025

Am Samstag, den 11.01.2025 fand die bereits achte Christbaumsammlung der Dorfgemeinschaft Thaining statt. Es konnten wieder zahlreiche Bäume eingesammelt und anschließend zu Hackschnitzeln verarbeitet werden. Insgesamt kam eine stolze Summe von etwa 1.735 Euro zusammen, welche von der Gemeinde auf 2.000 Euro aufgerundet wurde und wieder an das Kinderhospiz Bad Grönenbach übergeben wurde. Vielen Dank an alle Helfer der Sammlung, den Austrägern der Flyer und allen Spendern!

