Thaining: Autofahrer schneidet Kurve und erfasst Rennradfahrer

Bei einem schweren Verkehrsunfall wird ein Rennradfahrer in Thaining von einem entgegenkommenden Auto erfasst. Der Mann muss in eine Klinik geflogen werden.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagabend in Thaining ereignet. Laut Polizeibericht befuhr ein 21-jähriger Autofahrer gegen 18.50 Uhr den Issinger Weg ortsauswärts. In einer scharfen Linkskurve fuhr er nach Angaben der Polizei zu weit links und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden 67-jährigen Rennradfahrer. Dieser wurde beim Sturz schwer verletzt und musste mittels Rettungshubschrauber in eine Münchener Klinik geflogen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro. (lt)