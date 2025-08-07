Kranke Kälber, verendete Ziegen: In welchen Fällen werden Tierhalteverbote ausgesprochen?

Ein Landwirt, der heuer schon zweimal vor Gericht stand, weil er kranke Kälber nicht tierärztlich behandeln, sondern sterben ließ - ein Ziegenhof, auf dem mindestens 80 Ziegen verendet und 40 kranke Tiere gerettet werden konnten: Mit solchen Tragödien hat das Veterinäramt des Landkreises Landsberg immer wieder zu tun. Wie Dr. Michael Veith, der Leiter des Landsberger Veterinäramts auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, musste sein Amt in diesem Jahr schon „zwei oder drei“ Tierhalteverbote aus Tierschutzgründen aussprechen, ein weiteres Verbot werde derzeit geprüft.

Wann aber wird ein Tierhalte- oder Tierbetreuungsverbot ausgesprochen? Gegen den Landwirt, der die Kälber sterben ließ, wurde weder das eine noch das andere bislang verhängt. Für die Betreiber des Ziegenhofs am Ammersee hingegen ist dieses Verbot bereits rechtskräftig, ohne dass es bislang zu einer Gerichtsverhandlung gekommen ist.

Tierhalter und Tierbetreuer sind nicht immer die gleiche Person

Dr. Michael Veith erklärt zunächst den Unterschied zwischen Tierhalte- und Tierbetreuungsverbot: „Ein Tierbetreuungsverbot kann zum Beispiel gegen einen Betriebshelfer auf einem landwirtschaftlichen Hof ausgesprochen werden, ohne dass davon der Tierhalter oder Tiereigentümer betroffen ist.“ Ein Tierhalteverbot dagegen werden gegen den Halter oder Eigentümer der Tiere verhängt. Wobei „das Tierschutzgesetz nie vom Eigentümer, sondern immer nur vom Halter oder Betreuer der Tiere spricht“, wie Veith weiter erläutert.

Zweimal hat ein Landwirt aus dem Landkreis Landsberg ein Kalb sterben lassen und musste sich dafür vor Gericht verantworten. Foto: Christian Schapals (Symbolbild)

Bevor aber ein Tierhalteverbot, wie im Fall des Ziegenhofs, ausgesprochen wird, seien eine ganze Reihe von anderen Maßnahmen einzuhalten, erläutert der Leiter des Landsberger Veterinäramts. Nach einer mündlichen Belehrung und der Verfassung eines Mängelberichts wird ein Anordnungsbescheid erlassen. Auch eine Zwangsmittelandrohung und die Tierwegnahme stehen noch vor dem Tierhalteverbot. Ist ein solches aber einmal ausgesprochen, haben die betroffenen Betriebe, die in der Regel, wie Veith anmerkt, einen Rechtsschutz hätten, eine gesetzliche Frist, Einspruch gegen das Verbot einzulegen. Im Fall des Ziegenhofs in Rieden war davon allerdings kein Gebrauch gemacht worden und das Tierhalteverbot wurde nach Ablauf von vier Wochen rechtskräftig.

Manchmal kann das Veterinäramt sehr schnell ein Tierhalteverbot aussprechen

Im Fall des Ziegenhofs am Ammersee konnte das Verbot allerdings deutlich schneller ausgesprochen werden. Die Erheblichkeit und Dauer der Tierschutzverstöße oder auch ob eine Straftat vorliegt oder „nur“ eine Ordnungswidrigkeit, könnten den Prozess beschleunigen.

Was aber kann getan werden, dass es zu solchen drastischen Maßnahmen erst gar nicht kommen muss? Regelmäßige Kontrollen könnten helfen. Die aber lassen sich bei einer Personalbesetzung von fünf kontrollierenden Tierärzten und Tierärztinnen für den gesamten Landkreis bewerkstelligen. „Wir haben rund 5600 Betriebe, die kontrolliert werden müssen, da ist die Frequenz pro Betrieb zwangsläufig gering“, so Veith. Die Häufigkeit der in aller Regel unangekündigten Kontrollbesuche würde allerdings deutlich erhöht, wenn sich die Notwendigkeit dazu für einen bestimmten Betrieb ergebe. Auch der Landwirt, der zweimal vor Gericht stand, weil er zwei Kälber hat sterben lassen, werde jetzt deutlich öfter kontrolliert. „Regelmäßige Kontrollen gibt es aber grundsätzlich nicht, die sind immer anlassbezogen“, fügt Veith an.