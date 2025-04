Eine energiegeladene Hommage an eine Musiklegende

Die essenziellen Fragen, die sich an diesem Abend kurz vor Beginn der Show stellen: Hat die Tina im Landsberger Sportzentrum das gleiche unermessliche Stimmvolumen wie die inzwischen verstorbene Tina? Und wird die Perücke die gesamte Show über unverändert sitzen? Als dann die Lichter in der Mehrzweckhalle ausgehen und auf der Bühne angehen, können diese Fragen mit einem unmissverständlichen „Ja“ beantwortet werden. Die mehreren Hundert Besucher der Show „Tina – The Rock-Legend“ reiben sich verwundert die Augen: Steckt man in einer Zeitschleife?

Michael Fuchs-Gamböck