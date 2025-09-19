Tipp für den Herbst 2025: Eine Führung durch die Burgruine

Geschichte hautnah erleben – dazu lädt das Landratsamt Landsberg auch in diesem Herbst ein. Denn es werden wieder einige Führungen durch die Burgruine Haltenberg veranstaltet. Bis Oktober öffnen sich die Tore jeweils am ersten Sonntag im Monat sowie an Feiertagen.

Die Burgruine Haltenberg hat eine wechselvolle Vergangenheit

Die Burgruine Haltenberg ist die einzige erhaltene Anlage am gesamten Lechrain zwischen Donauwörth und Füssen und damit ein echtes Schmuckstück regionaler Geschichte. Unter fachkundiger Leitung erfahren Besucherinnen und Besucher viel Wissenswertes über die wechselvolle Vergangenheit der Burg, die einst von bayerischen Herzögen und Kurfürsten genutzt wurde.

Ein besonderer Höhepunkt ist der Aufstieg in den rund zehn Meter hohen Bergfried. Dieser kann ausschließlich im Rahmen einer Führung bestiegen werden. Oben angekommen, erwartet die Gäste eine überdachte Aussichtsplattform mit Tisch und Bänken, die zum Verweilen einlädt. Wer mag, darf gerne eine kleine Brotzeit mitbringen und bei herrlicher Aussicht auf die Umgebung genießen.

Die Führungen dauern etwa eine Stunde und sind kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Treffpunkt ist direkt an der Burgruine. Für die Anreise steht ein Parkplatz an der Ortsverbindungsstraße Kaufering–Scheuring (Weiler Weg) zur Verfügung.

Die letzte Gelegenheit in diesem Jahr bietet sich am Sonntag, 5. Oktober 2025, um 15 Uhr.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit, individuelle Führungen zu buchen, finden sich auf der Internetseite des Landkreises unter: www.landkreis-landsberg.de/burgruine-haltenberg-1. (AZ)