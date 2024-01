Diese Persönlichkeiten sind 2023 im Kreis Landsberg gestorben

Von Gerald Modlinger - vor 31 Min. Artikel anhören Shape

Viele Jahre prägten sie die Gesellschaft im Landkreis Landsberg: Politiker, Ehrenamtliche und weitere Menschen des öffentlichen Lebens. Das sind die Todesfälle 2023.

Unter den vielen Nachrichten, die das Jahr 2023 gebracht hat, waren auch viele traurige. Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten sind von uns gegangen – manche hatten sich aufgrund von Alter und Krankheit schon längere Zeit aus dem öffentlichen Leben zurückziehen müssen, andere starben völlig überraschend nach einem Leben, in dem sie viele Spuren hinterlassen haben.

Politiker Sepp Dürr starb im Januar 2023 an Krebs

Noch im alten Jahr – an Weihnachten – starb in Dießen Nicholas Wilke kurz vor seinem 59. Geburtstag. Zuletzt war er in Dießen Ladenbesitzer und verkaufte Schneidebretter, die aus Altholz herstellte. Die längste Zeit seines Berufslebens war Nicholas Wilke Kameramann – und in den 1990er-Jahren für drei Jahre Pächter des Strandbads in Riederau. Nicholas Wilke war ein Enkel der Sängerin Lale Andersen und des Kunstmalers Paul Ernst Wilke.

