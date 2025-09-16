VW-Bus prallt frontal in Motorrad – 29-jährige Bikerin stirbt

Im südlichen Landkreis Landsberg ist nach einem Unfall am Montagabend eine Motorradfahrerin gestorben. Sie war im Gemeindegebiet von Vilgertshofen mit einem VW-Bus zusammengeprallt, der ihr die Vorfahrt genommen hatte. Trotz der Reanimationsversuche von Ersthelfern und dem Rettungsdienst konnte der 29-Jährigen nicht mehr geholfen werden.

Motorradunfall in Issing: 29-jährige Bikerin stirbt nach Kollision mit VW-Bus

Die junge Bikerin war gegen 17.45 Uhr nördlich von Issing auf der Staatsstraße 2057 in Richtung Norden unterwegs. Als sie gerade an der Einmündung Hirschberg vorbeifahren wollte, zog aus der Straße von rechts ein VW-Bus heraus. Der 69 Jahre alte Autofahrer bog nach links ab, ohne die vorfahrtsberechtigte Motorradfahrerin zu berücksichtigen und prallte frontal mit ihr zusammen.

Die junge Frau hatte die vorgeschriebene Schutzausrüstung getragen, aber wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Etwa eine Stunde lang versuchten engagierte Ersthelfer und dann auch der Rettungsdienst, die 29-Jährige zu reanimieren. Doch am Ende erlag sie ihrer schweren Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle.

Der Fahrer des VW-Busses erlitt einen starken Schock, blieb aber ansonsten unverletzt. Beide Fahrzeuge, die am Unfall beteiligt waren, wurden von der Staatsanwaltschaft Augsburg sichergestellt. Das Motorrad erlitt Totalschaden, der VW-Bus wurde im Bereich der A-Säule massiv beschädigt. Der Sachschaden wird ersten Erkenntnissen nach auf 25.000 Euro geschätzt.

Tödlicher Unfall bei Issing: 20 Feuerwehrleute leiten den Verkehr um

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde von der Polizeiinspektion Dießen am Ammersee ein Unfallgutachter zur Unfallaufnahme und zur weiteren Analyse des Unfallhergangs herangezogen. Hinweise für einen technischen Defekt an den beteiligten Fahrzeugen oder für eine Fahruntüchtigkeit der Unfallbeteiligten liegen derzeit nicht vor.

Die Freiwillige Feuerwehr Pflugdorf-Stadl sowie die Freiwillige Feuerwehr Issing unterstützten die Polizei vor Ort mit etwa 20 Einsatzkräften, die an der Unfallörtlichkeit Absperrungen errichteten und den Verkehr umleiteten. Die Unfallsachbearbeitung wird von der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Dießen am Ammersee übernommen. Die Ermittlungen dauern noch an.