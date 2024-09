Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Prittriching und Winkl

Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Prittriching und Winkl hat sich am Montagabend ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Dort sind zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen, der Verursacher verstarb noch an der Unfallstelle.

Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, hat sich der Unfall gegen 16.50 Uhr in Fahrtrichtung Prittriching ereignet. Demnach geriet das Auto eines 20-Jährigen aus dem südöstlichen Landkreis Landsberg aus bislang noch nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen.

Der 20-Jährige erlag seinen Verletzungen, die Fahrerin des anderen Fahrzeugs, eine 38-Jährige aus dem nördlichen Landkreis Landsberg, sowie ihr vierjähriger Sohn wurden schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Unfallklinikum geflogen.

Vor Ort waren Rettungsdienste, Polizei und Feuerwehr sowie ein Gutachter. Die Strecke war bis in den späten Abend gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei Totalschaden in Höhe von rund 23.000 Euro.