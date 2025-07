Unikate für den Adel - Jeanette Arndt töpfert seit 20 Jahren in Waal

Von außen wirkt das Atelier beinahe unscheinbar, ein kleiner Laden in Waal mit handgemachten Keramiken im Fenster. Drinnen aber entfaltet sich eine andere Welt: Jeanette Arndt sitzt an der Töpferscheibe, ihre Hände umschließen einen Klumpen Ton. Langsam, mit sicherer Ruhe, beginnt sie zu drehen. Die Töpferscheibe summt leise, während im Hintergrund „Sultans of Swing“ von den Dire Straits läuft, eine Tasse entsteht. Aus einem formlosen Stück Erde wird ein Gebrauchsgegenstand, ein Unikat.

Niklas Bailer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Waal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unikat Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis