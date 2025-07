Torspektakel im letzten Test des Fußball-Bezirksligisten VfL Denklingen

Ein ereignisreiches Spiel sahen die Zuschauerinnen und Zuschauer am frühen Sonntagabend in Denklingen. Die Hausherren empfingen bei ihrem letzten Test vor dem Start in die neue Saison mit dem SV Mering ebenfalls einen Bezirksligisten. Insgesamt acht Tore fielen in der Partie mit dem besseren Ende für die Oberbayern. VfL-Trainer Christoph Schmitt war anschließend trotz des zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstands zufrieden.

