Trockenheit im Garten: Was tun, wenn es kaum regnet? Experten aus dem Landkreis geben Tipps

Es regnet kaum bis gar nicht und die Temperaturen der vergangenen Tage sorgen für große Hitze. Das macht nicht nur Menschen und Tieren zu schaffen, sondern auch den Pflanzen. Gartenbesitzer können derzeit ein Lied davon singen, was Trockenheit und starke Sonneneinstrahlung mit ihren liebevoll herangezogenen Salat-, Tomaten- oder Blühpflanzen anrichten kann. Dabei kann mit ein paar Tricks so manchem traurigen Anblick von welkenden Blättern und Blüten entgegengewirkt werden.

Isabel Aragon-Schenk, die Vorsitzende der Solidargemeinschaft Landsberger Land bewirtschaftet, wie so viele im Landkreis, einen Sonnenacker. Ihrer liegt in Kaufering. Gießwasser? Fehlanzeige. Wenn gegossen werden muss, dann muss das kostbare Nass in Gießkannen oder Kübeln mühsam zum Sonnenacker gebracht werden. Für Isabel Aragon-Schenk ist das aber weder ein Problem noch notwendig. Harken statt gießen, so lautet ihre Devise.

Einmal hacken ist wie dreimal gießen, verrät Gartenexpertin Isabel Aragon-Schenk

„Diesen Stress muss ich mir nicht antun“, erklärt uns die leidenschaftliche Gärtnerin. Vor allem auf ihrem Sonnenacker in Kaufering, wo der Boden ziemlich lehmhaltig ist, werde die Feuchtigkeit viel länger in der Erde gespeichert, als man vermuten mag, weiß Aragon-Schenk.

An besonders heißen und sonnigen Tagen freuen sich auch Pflanzen im Garten über einen schattigen Platz, etwa unterm Sonnenschirm, wie im Garten von Annunciata Foresti in Dießen. Foto: Annunciata Foresti

„Einmal hacken ist wie dreimal gießen“, verrät Isabel Aragon-Schenk den Tipp schlechthin, der vor allem in Hitzeperioden, wie der aktuellen beherzigt werden sollte. „Ein aufgelockerter Boden nimmt Regen- und Gießwasser besser auf. Außerdem wird verjomdert. dass die Feuchtigkeit im Boden nach oben steigen und verdunsten kann“, erläutert die Gartenexpertin.

Auch Ursula Feigl-Kramer, Umweltpädagogin, Landschaftsökologin und Vorsitzende des Geltendorfer Vereins GeltenDorfacker, in diesen Tagen eher weniger als öfter zur Gießkanne zu greifen. Durch das Hacken würden die sogenannten Transpirationsbahnen, also die kleineren und größeren Risse im vermeintlich trockenen Boden unterbrochen, sodass die Feuchtigkeit nicht so leicht entweichen kann.

Wer unter den Pflanzen mulcht, sorgt auch dafür, dass sich dort mehr Bodenlebewesen aufhalten

Ein anderes gutes Mittel gegen das Austrocknen des Gartenbodens sei das Mulchen. „Wo gemulcht werden kann, wo also Rasenschnitt und ähnliches aufgebracht werden kann, muss weniger oder gar nicht gehackt werden“, erklärt Feigl-Kramer. Außerdem habe das Mulchen den Vorteil, dass sich viel mehr Bodenlebewesen im oberen Erdreich aufhalten, die sich sonst tiefer in die Erde zurückziehen würden. „Diese Bodenlebewesen sind auch wichtig für das Pflanzenwachstum“, ergänzt sie.

Kein Rasenschnitt zur Hand? Dann raten beide Expertinnen, das zwischen den Nutzpflanzen gejätete Unkraut einfach mit der Wurzel nach oben im Garten liegenzulassen. „Bei den Temperaturen und der Sonneneinstrahlung vertrocknen die Wurzeln des Unkrauts schnell“, sind sich beide einig.

Außerdem, so berichtet Feigl-Kramer, könne man Pflanzen, egal ob im Garten oder im Topf auf der Terrasse oder dem Balkon, ein Stück weit „erziehen“. Je mehr von oben auf die Erde rund um die Pflanze gegossen werde, desto weniger „strengt sich die Pflanze an, ihre Wurzeln tief in den Boden wachsen zu lassen.“

Ausreichend mit Wasser versorgt werden müsste aber frisch eingepflanztes, sagt Aragon-Schenk. Und Ursula Feigl-Kramer ergänzt: „Neu angesät oder gepflanzt werden sollte nur, wenn die Wetterbedingungen für die nächsten Tage passen.“ Daher sei es auch für Hobbygärnter wichtig, den Wetterbericht immer im Blick zu haben.

Im Hochbeet müssen Pflanzen bei Hitze öfter gegossen werden, als im Garten oder auf dem Sonnenacker. Foto: Annunciata Foresti

Und wie sieht es in Hochbeeten oder Topfgärten aus? Unsere Redaktion hat bei der Dießener Künstlerin Annunciata Foresti nachgefragt, die rund um ihr Atelier, das ehemalige Stellwerk nahe des Dießener Bahnhofs ein blühendes Paradies angelegt hat. „Ich gieße nur am Abend und nach Möglichkeit nur mit Regenwasser. An besonders heißen Tagen kann es auch sein, dass ich zweimal täglich zur Gießkanne greife“, berichtet sie. Außerdem versucht sie einzelne Pflanzen mit Regen- oder Sonnenschirm zusätzlich zu beschatten.

Die beiden Expertinnen, Isabel Aragon-Schenk und Ursula Feigl-Kramer raten zudem, schon bei der Auswahl von Stauden oder Gehölzen darauf zu achten, standortangepasste Pflanzen zu kaufen. „Es gibt so viele tolle Wildpflanzen, die mit der Trockenheit sehr gut zurechtkommen“, weiß Feigl-Kramer und gibt für Balkon- oder Terrassengärten die Devise aus: „Wenn gegossen werden muss, dann lieber alle drei Tage wirklich die Erde durchdringend gießen, als jeden Tag ein bisschen.“ Und grundsätzlich gelte für alle Pflanzen, denen Wasser zugeführt werden muss: Nicht mit der Brause von oben beregnen, sondern immer gezielt das Wasser an die Wurzeln ausbringen.