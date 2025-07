So wirkt sich die Trockenheit auf die Ernte im Landkreis Landsberg aus

Bei der Erntepressefahrt des Bayerischen Bauernverbands wollen Landwirte aus der Region die Bevölkerung über die Herausforderungen in der Landwirtschaft und über die zu erwartenden Ernten informieren. Zudem nutzten sie die Gelegenheit, ihre Anliegen auch den Vertretern der Politik mitzugeben. Vor Ort bei der Fahrt durch die Scheuringer Fluren waren Bundestagsabgeordneter Michael Kießling (CSU) und Landtagsabgeordnete Gabriele Triebel (Grüne). Gerade angesichts von Kriegen, Krisen und dem Zollstreit erhalte die Ernährungssicherheit mehr Bedeutung und es sei wichtig, die Landwirtschaft, die es angesichts des Klimawandels ohnehin nicht leicht habe, zu unterstützen, richtete Kreisobmann Johann Drexl gleich zum Auftakt seine Worte an diese.

Wurde der Regen über Monate schmerzlich vermisst, so setzte er pünktlich zur Erntepressefahrt ein. Bei der Besichtigung des Zuckerrübenfeldes von Anton Zahn zeugten viele gelbe Blätter von der Trockenheit des Jahres, das weniger als ein Drittel der Niederschläge des Vorjahres aufweist. Zahn zeigte eine Rübe vom Hochland, auch Landsberger Platte genannt, mit guten Böden und eine vom Lechfeld mit kiesigen, die weit kleiner war – neben dem Wetter hat auch die Bodenqualität entscheidenden Einfluss auf die Ernte. Da die Temperaturen generell steigen und das Frühjahr zunehmend trocken ausfällt, wird früher gesät und geerntet, was sich nachteilig auf den Ertrag auswirkt, gerade bei langen Trockenperioden wie heuer. Einen Vorteil hatte das trockene und kühle Frühjahr jedoch: Der Schädlingsdruck fiel geringer aus und somit auch der Einsatz von Spritzmitteln.

Der Weizen ist rund drei Wochen zu früh dran

Getreide und Raps werden aufgrund des frühen Aussaattermins und der Trockenheit heuer oft notreif, wie bei der Fahrt entlang der Felder zu sehen war. So sei der Weizen rund drei Wochen zu früh dran, war zu hören, was zu Verlusten beim Volumen und der Mehlausbeute führe. Dass der Regen der vergangenen Wochen dringend notwendig war, darüber waren sich alle Landwirte einig. So habe der Mais bereits aufgrund der Trockenheit die Blätter eingerollt. „Jetzt sind wir um jeden Tropfen froh“, sagte Scheurings Bürgermeister Konrad Maisterl, der seine kleine Landwirtschaft bereits an seinen Sohn übertragen hat.

Landwirt Anton Zahn zeigt an seinem Zuckerrübenfeld den Unterschied zwischen auf dem Lechfeld und auf dem Hochfeld angebauten Zuckerrüben.

Mit guten Erträgen rechnen die Landwirte bei Wintergerste, die bereits abgeerntet wurde. Wintergerste wird im Herbst gesät – dass es auch bei der Herbstaussaat im vergangenen Jahr schwierig war, zeigte Stefan Vogel vom Gut Lichtenberg auf. Da war der Boden nämlich zu nass. Vogel rechnet bei Raps mit durchschnittlichen Erträgen, denn Raps sei beim Wasserbedarf sehr genügsam. Raps und Soja werden auf Gut Lichtenberg auch direkt verarbeitet, und zwar zu Futtermitteln. Grundsätzlich sänken die Preise, so die Einschätzung von Anton Reindl von Landhandel Reindl – während die Betriebskosten für Landwirte steigen.

Kreisobmann Johann Drexl hatte auch einige Zahlen zur Landwirtschaft parat. Der Strukturwandel in der Landwirtschaft setzt sich weiter fort: Gab es im Landkreis Landsberg 1967 noch 3100 landwirtschaftliche Betriebe, sank deren Zahl 2013 auf 1113 und betrug 2024 noch 1025. Zunehmend werde Landwirtschaft nur noch im Nebenerwerb geführt. 420 Haupterwerbsbetriebe gibt es noch im Landkreis. Milcherzeuger und auch das Milchvieh werden weniger, das bereite Sorgen, sagte Drexl. So sank die Zahl der Milcherzeuger seit 2013 von 415 auf 270, eine Reduktion um 35 Prozent. Bei den Milchkühen fällt der Rückgang (18 Prozent) geringer aus. Drastisch ist die Aufgabe von kleineren Betriebe mit weniger als 50 Milchkühen in den vergangenen zehn Jahren (59 Prozent). Nur noch 140 bestehen.

Der Zuwachs bei den Bio-Betrieben wird laut Johann Drexl nicht anhalten

Zwar gab es bei Bio-Betrieben im gleichen Zeitraum einen Zuwachs von 60 Prozent auf 166 Höfe und der Anteil der Bio-Flächen stieg auf 16 Prozent. Jedoch werde dieser Trend nicht anhalten, befürchtete Drexl. Als Grund nannte er unter anderem die EU-Vorgaben zur Weidehaltung. „Das Ziel von 30 Prozent Bio-Betriebe ist unrealistisch“, so Drexl, der einen Biohof betreibt. Beklagt wurden von den Landwirten auch die hohen Populationen von Kanada- und Graugänsen, die Trampel-, Fraß- und Kotschäden verursachen. Inzwischen wird ihre Ausbreitung bekämpft. Damit die Programme dazu weiter laufen, rief der Kreisobmann die Landwirte dazu auf, die Schäden dem Landratsamt zu melden.

Die Teilnehmer der Erntepressefahrt vor einem Feld auf Gut Lichtenberg.

Bei der Erntepressefahrt gab es auch Appelle an die Politik, den Flächenverbrauch zu reduzieren, da die Flächen der Landwirtschaft verloren gehen. Freiflächen-Fotovoltaikanlagen sollten nur auf schlechten Böden aufgestellt, Steuerfreiheit für Bio-Kraftstoff wiederhergestellt und Bürokratie abgebaut werden. Laut Johann Drexl sind die Acker- und Grünlandflächen seit 2013 um sechs Prozent zurückgegangen.