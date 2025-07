Umstrittene Probebohrungen nach Gas starten nächste Woche in Reichling

Trotz des wiederholten Protestes von Umweltverbänden und Bürgerinitiative soll der Bohrbetrieb im Laufe der nächsten Woche aufgenommen werden. Wie Bürgermeister Johannes Hintersberger erklärt, wolle die ausführende Firma schon in den kommenden Tagen die nötige Ausstattung anliefern. Die Bohrung selbst soll nach Informationen von Hintersberger dann nächste Woche starten.

Icon Galerie 72 Bilder Mehrere hundert Gegner der geplanten Bohrungen ziehen durch Reichling in Richtung Rott zum Bohrplatz. Die Bilder der Demo.

Der Bohrplatz, der sich außerhalb des Dorfes zwischen Reichling und Rott befindet, wurde in den letzten Monaten bereits hergerichtet. Wie berichtet, gab es dagegen immer wieder Proteste von Umweltschutzorganisationen. Zuständig für die Bohrarbeiten ist die „Energieprojekt Lech Kinsau 1 GmbH“, die zu 80 Prozent im Besitz der MRH Mineralöl-Rohstoff-Handel GmbH mit Sitz in Düsseldorf ist und zu 20 Prozent von der Genexco GmbH gehalten wird. Während die MRH GmbH ein deutsches Familienunternehmen ist, wurde die Genexco GmbH mit Sitz in Berlin im Jahr 2023 von dem börsennotierten Unternehmen MCF Energy übernommen.

Die Erkundungsbohrung nach Gas soll etwa vier Wochen dauern

Der Aufbau des Bohrturms für die Erkundungsbohrung solle etwa eine Woche dauern, wie die „Energieprojekt Lech Kinsau 1 GmbH“ auf ihrer Homepage informiert. Die Erkundungsbohrung selbst werde dann etwa vier Wochen in Anspruch nehmen. Die Bohrung werde vom Bergamt Südbayern beaufsichtigt und laufend kontrolliert, teilt die ausführende Firma mit. Danach solle der Bohrturm gleich wieder abgebaut werden.

Bei den Arbeiten solle eine stillgelegte und verfüllte Bohrung genutzt werden: In das „alte“ Bohrloch, das im Jahr 1985 komplett mit Zement verfüllt worden sei, würden nun neue Metallrohre eingeführt, erklärt das Unternehmen. Dabei würde eine existierende Tiefbohrung genutzt, die nach allen Seiten abgedichtet sei. Mehrere Rohre ineinander würden für einen umfassenden Schutz des Gesteins sowie des Grundwassers sorgen und „eine komplette Abschirmung der Bohrung vom Trinkwasser“ garantieren, versichert das ausführende Unternehmen. Aus rund 3200 Metern Tiefe werde das Erdgas „schonend durch natürlichen Druck“ an die Oberfläche befördert. Obertage erfolge die Gasaufbereitung.

Verantwortliche betonen, dass die Gasbohrung in Reichling sicher ist

Was die Sicherheit anbelangt, betont die zuständige Firma: „Energieprojekt Lech Kinsau 1 GmbH beschäftigt ausgewiesene Energie-Experten mit jahrelanger Erfahrung, insbesondere in den Bereichen Geologie und Bohrverfahren“. Die eingesetzten Bohr- und Fördertechniken seien lange erprobt.

Die Mitglieder der lokalen Bürgerinitiative Reichling Ludenhausen zeigen sich angesichts des Starttermins gefasst. „Uns war klar, dass wir die Bohrungen nicht verhindern können. Wir sind Realisten“, sagt Mitglied Claudia Danner. Trotzdem sei man weiter motiviert, gegen die Förderung von Gasprojekten zu demonstrieren. „Gasförderung hat im Jahr 2025 nichts zu suchen. Wir wollen erneuerbare Energien“, stellt Danner klar. „Wir bleiben weiter dran.“