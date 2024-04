Blasmusik: Die Wertungsspiele in Türkenfeld beginnen

Die Musikerinnen und Musiker aus der Region Landsberg treten am Wochenende an. Die Zuhörer können tippen und gewinnen.

Blasmusik auf hohem Niveau ist am Wochenende, 20. und 21. April, in Türkenfeld zu hören, wenn insgesamt 28 Musikkapellen zu den diesjährigen Wertungsspielen des Bezirksverbandes Lech-Ammersee im Musikbund von Ober- und Niederbayern (MON) antreten. Wochen- und monatelang bereiten sich die Kapellen aus der Region Landsberg schon darauf vor, ihre ausgewählten Stücke vor einer professionellen Blasmusikjury in der Schönbergaula der Mittelschule Türkenfeld zum Besten zu geben.

Besonderen Nervenkitzel fürs Publikum bietet die „offene Wertung“, die am Samstag, 20. April, von 14 bis 21 Uhr stattfindet: Acht Kapellen der Mittel- bis Höchststufe werden vor einer fünfköpfigen Jury jeweils zwei vorbereitete Stücke konzertanter Blasmusik vortragen. Ihr Urteil erhalten die Musikerinnen und Musiker unmittelbar nach jedem Stück. Vorstellen kann man sich das in etwa wie in der TV-Sendung "Let's dance": Die Jurymitglieder zeigen zu jeder der zehn Wertungskategorien Punktetafeln von eins bis zehn. Die Höchstpunktzahl liegt somit bei 100 Punkten. „Mit ausgezeichnetem Erfolg teilgenommen“ heißt es dann, wenn das Ensemble über 90 Punkte erreicht, mit über 80 Punkten vergibt die Jury das Prädikat „mit sehr gutem Erfolg teilgenommen“ und „mit gutem Erfolg teilgenommen“ hat eine Musikgruppe, die über 70 Punkte erreicht.

Auch die Zuhörer können in Türkenfeld etwas gewinnen

„Um auch die verdeckte Wertung für das Publikum noch spannender zu gestalten, gibt es heuer wieder den Wertungs-Tipp“, erklärt Bezirksleiter Bernhard Weinberger. Die Zuhörer geben dazu ihren Punkte-Tipp für drei Kapellen ab. Wer dem tatsächlichen Ergebnis am nächsten kommt, gewinnt 50 Liter Bier und 50 Euro. Für den zweitbesten Tipp erhält man 30 Liter Bier und 30 Euro und der dritte Platz bekommt ein 20-Liter-Fass und 20 Euro. Ihre Preise erhalten die Tipp-Gewinner, wie auch die teilnehmenden Kapellen ihre Urkunden, am großen Festsonntag des Bezirksmusikfestes (16. Juni) in Türkenfeld im Festzelt nach dem Umzug.

Die Organisation vor Ort haben heuer die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Türkenfeld und auch für die Verpflegung der Besucher und des Publikums ist gesorgt. Es verspricht also, ein spannendes und unterhaltsames Blasmusikwochenende zu werden, bei dem sich das Mitmachen auf alle Fälle lohnt – nicht zuletzt aufgrund der großartigen Musik unterschiedlichster Genres und Schwierigkeitsstufen, teilt der Bezirksverband mit. Der Eintritt zu den Wertungsspielen ist frei. (AZ)

Lesen Sie dazu auch